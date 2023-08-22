Дітям із Маріуполя потрібно 120 ноутбуків для навчання — подаруй старе «залізо», нехай воно працює на майбутнє України

До початку нового навчального року разом з благодійним фондом «Піллар» запускаємо проєкт зі збору вживаної комп’ютерної техніки для навчання школярів з Маріуполя, які рятуючися від російських окупантів знайшли тимчасовий притулок в Одесі. Наразі кожна друга дитина серед зареєстрованих не має техніки для навчання.

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Цьогоріч освітній процес в українських школах відбуватиметься у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному (остаточне рішення залежно від безпекової ситуації прийматиме місцева влада) — і, вочевидь, також буде непростим, оскільки росіяни продовжують щодня тероризувати цивільне населення і руйнувати заклади освіти разом з енергетичною інфраструктурою. Власне, за даними МОН, з початку повномасштабного вторгнення вже постраждали понад 3,5 тис.закладів освіти (дані станом на кінець липня). Тож, якщо маєте старий ноутбук чи мобільний телефон, які все ще дуже навіть в «кондиції», підтримайте, будь ласка, юних українців, які через російську агресію залишилися без техніки для навчання. Нехай пристрої не припадають пилом на полицях шаф, а використовуються для навчання дітей.

Отже, наразі маємо важливий запит на різні позиції техніки, який дуже сподіваємося швидко закрити з вашою допомогою, адже до 1 вересня залишається менш як 2 тижні. Головна ціль — 120 вживаних ноутбуків. Також як резервний бюджетний варіант згодяться старі смартфони, які здатні потягнути Zoom, месенджери, Microsoft Office та відеозв’язок. Комп’ютерні миші, зовнішні акумулятори, портативні зарядні станції, навушники (гарнітури) з мікрофоном, комп’ютерні крісла — це все також є у списку потреб.

Щоб передати техніку, потрібно:

завітати на будь-яке відділення ”Нової пошти”;

оформити відправлення на директора фонду: Ільєнко Євген, м. Одеса, відділення Нової Пошти 18, тел. +38067 716 42 30;

за можливості оплатити відправлення відповідно до тарифів оператора.

Важливо:

ноутбук/смартфон та інша техніка має бути в робочому стані;

зарядний пристрій до пристрою + справна батарея.

Після отримання техніки фонд організує доставку та розподілення техніки серед школярів-переселенців з Маріуполя, кому вони справді потрібні. Ми своєю чергою зобов’язуємося відзвітувати та опублікувати фото школярів з вашою технікою.