Новини Ігри 30.04.2025 о 18:53 comment views icon

Для Kingdom Come Deliverance 2 найняли групу «моральних» консультантів — аби гра нікого не образила

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Маргарита Юзяк

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Для Kingdom Come Deliverance 2 найняли групу «моральних» консультантів — аби гра нікого не образила
Kingdom Come Deliverance 2 / Warhorse

Майже ніхто не ображався через Kingdom Come Deliverance 2 і це не випадковість. Хоча трохи претензій було, але не так масово, як могло б бути.

Креативний директор гри та співзасновник студії Warhorse Даніель Вавра найняв консультантів для перевірки гри на потенційно образливий контент. За його словами, страх перед негативною реакцією був настільки великим, що він навіть боявся бути звільненим. Та попри загальне визнання, гра все одно викликала чимало суперечок щодо репрезентації меншин і чутливих тем.

«Для кожної релігії, меншини, будь-якої групи людей у ​​нас були консультанти — ми надсилали їм сценарій і запитували, чи є якісь помилки. Їхні поради були корисними», — каже Вавра.

Рішення було стратегічним — студія не хотіла потрапити в ситуацію, коли гра стає мішенню для критики. Наприклад, як це сталося з Assassin’s Creed Shadows через зображення японської культури. Тому сценарії проходили попередню перевірку, а рекомендації експертів враховувалися у фінальній версії гри.

Попри ці зусилля, гра все одно отримала порцію негативу. Ситуація стала настільки напруженою, що Вавра публічно закликав людей не купувати гру, якщо ті мають якісь претензії до її змісту. Наприклад, деякі обурювалися змінам у представленні культури та етнічні групи, або були образи з часів KCD1 — у середньовічній Чехії не показали темношкірих. Іншим скандалом став романтичний зв’язок Генрі з Яном Птачеком з Піркштейна.

Але, як показали цифри, конфлікти не завадили Kingdom Come Deliverance 2 стати успішною. Гру називають однією з кращих за останні роки, а її сюжет та ігровий процес до вподоби багатьом. Гра отримала 88/100 на Metacritic і понад 2 млн проданих копій за два тижні. Разом з тим нещодавнє оновлення додало до KCD2 старий-добрий хардкор режим, а модери вирішили ще більше його ускладнити.

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Джерело: Tech4Gamers

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