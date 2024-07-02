«Образа японської культури»: петиція про скасування Assassin’s Creed Shadows стрімко набирає голоси

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З того часу, як Ubisoft вперше показала Assassin’s Creed Shadows, гра стикається з дедалі більшою кількістю негативної реакції японців. Багато хто висловив розчарування щодо представлення в Assassin’s Creed країни та її культури, а зараз невдоволення оформили у петицію на Change.org, яка вимагає від Ubisoft скасувати гру.

Наразі петиція вже зібрала понад 28 000 підписів, з них майже половина підписалися протягом цього дня. Ось її текст:

«Нещодавно було порушене серйозне питання щодо історичної правдивості та відсутності культурної поваги у майбутньому релізі розробника ігор Ubisoft — Assassin’s Creed Shadows. Гра заснована на історії японських самураїв та ігнорує той факт, що самураї є вищим рангом класу самураїв і повинні бути слугами знаті. Насправді перший європеєць, відзначений званням самурая, Вільям Адамс (Міура Аноборі), був прапороносцем з 250 коку і перебував на службі у Токугави Ієясу. Протягом всієї цієї історії Ubisoft продовжує неправильно розуміти природу і роль самураїв. Це є серйозною образою японської культури та історії та може бути пов’язано з расизмом. Ми закликаємо Ubisoft негайно зупинити запуск Assassin’s Creed Shadows та провести серйозне розслідування і продемонструвати повагу до японської історії та культури. Потрібен ваш підпис. Підпишіть цю петицію, щоб показати Ubisoft важливість культурної поваги та історичної правдивості».

Петицію запустили 19 червня, і вона постійно набирає популярності. Ubisoft ще не прокоментувала це питання, але раніше заявляла, що гра була розроблена з використанням досвіду її студій у Токіо та Осаці.

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Джерело: GameReactor

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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