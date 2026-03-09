banner
Новини Технології 09.03.2026 comment views icon

DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Геймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22p
Kingdom Come Deliverance2/kliksphilip/YouTube

Ютубер 2kliksphilip продемонстрував екстремальний спосіб роботи DLSS шляхом примусового рендерингу зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з роздільною здатністю 38×22p.


І хоча це видається дещо абсурдним, ідея ютубера дозволяє побачити, де саме пролягає межа між розмитим зображенням та відновленим за допомогою DLSS і придатним для геймінгу. З масштабуванням рендерингу в 1% та виведенням DLSS 4K, коли роздільна здатність складає 38×22p, що приблизно рівняється 0,01% пікселів за роздільної здатності 3840×2160, зображення вкрай розмите і грати навряд чи можливо. При цьому елементи користувацького інтерфейсу залишаються чіткими, оскільки відображаються окремо при виведенні роздільної здатності. 

На відео 2kliksphilip показує, де саме DLSS починає відтворювати впізнаване зображення. За масштабу в 1% вихідне зображення все ще зберігає купу артефактів та велику кількість відсутніх деталей. Однак вже можна побачити, з чого DLSS відтворює картинку.Система орієнтується на попередні кадри, вектори руху, додаткові буфери для кожного кадру, а не на спробу створити чисте зображення з одного крихітного вхідного кадру.

Геймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22p

За словами ютубера, масштабування близько 20% внутрішньої роздільної здатності можна вважати мінімумом, за якого геймінг стає можливим. За виведення з роздільною здатністю 4K 20%, по кожній осі це десь приблизно відповідає внутрішній роздільній здатності 768×432, або 4% від загальної кількості пікселів. Це все ще значно скорочує обсяг роботи з тінями порівняно з нативною роздільною здатністю.


Геймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22pГеймінг на межі: Ютубер застосував DLSS у Kingdom Come Deliverance 2 для відновлення зображення роздільною здатністю 38×22p

2kliksphilip запускав DLSS з налаштуваннями мінімальної роздільної здатності в інших іграх, зокрема, Red Dead Redemption за роздільної здатності 76p та 92p. Хоча NVIDIA рекомендує геймерам базову роздільну здатність, це не єдиний параметр, що визначає якість візуального контенту. Різні ігри надсилають апскейлеру різні дані, дрібні деталі, тонкі геометричні проєкції, частинки та швидкі рухи камери, що дозволяє доволі швидко визначити обмеження.

Ютубер також робить висновок, що з моменту перших версій DLSS значно прогресувала. Наразі розмитого зображення можна досягнути лише за дуже низької роздільної здатності. Тоді як ранні версії часто критикували за надто сильне розмиття.

Раніше ми писали, що експериментатор з’ясував, до якого порога можна знизити роздільну здатність за допомогою DLSS 4.5 та що вийде в результаті. Оглядачі вже відзначали покращення якості масштабування NVIDIA DLSS 4.5 в продуктивному та ультрапродуктивному режимах.

Спецпроєкти
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3

DLSS 4.5 “на максималках”: в Digital Foundry дізнались як зробити ідеальний апскейлінг

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Машинний зір: новий чип для безпілотних авто виявляє небезпеку в 4 рази швидше за людей
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Найменший у світі QR-код встановив рекорд за щільністю зберігання даних: 2 ТБ на сторінку
Вчені створили "рідку батарею", яка зберігає і трансформує сонячне світло в тепло
Дослідники створили екологічну водну батарею, яка витримала 120 000 циклів
Новий душ Kohler економить споживання води до 80%: брудну очищує та використовує повторно
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Десятки циклів замість тисяч: ШІ визначає термін служби Li-ion батарей швидше в 50 разів
DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry дізнались як зробити ідеальний апскейлінг
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
Вчені доробили залізо-нікелевий акумулятор Едісона з 1900-х років: зарядка за секунди і 12 000+ циклів
Австралія запустила надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету на водні
Коли фантастика стає реальністю: 7 культових пристроїв з фільмів, що стають реальними технологіями
Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ
Штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських
У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%
Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.
На шляху до ядерного синтезу: вперше у світі плазму утримували за допомогою маглеву
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати