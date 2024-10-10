До 15 років за VPN — Кіберполіція викрила «хакера», який надавав доступ до російських сайтів

Департамент кіберполіції викрив організатора VPN, який надавав доступ до заборонених російських ресурсів. Як виявляється, за таку діяльність можна отримати до 15 років.

На офіційному сайті та соціальних мережах Кіберполіція розповідає, що відділення департаменту на Хмельниччини спільно з ГУНП та СБУ припинили діяльність сервісу, який надавав доступ до сайтів рф, заборонених обмеженням РНБО. 28-річний мешканець Хмельницького, котрого з якоїсь причини називають хакером, організував «незаконну діяльність VPN-сервісу».

«Стартап» дозволяв в обхід санкцій РНБО отримувати доступ до понад 48 млн ІР-адрес російського сегменту інтернету. За даними слідства, щоденний обсяг мережевого трафіку перевищував 100 гігабайт. Для налаштування інтернет-трафіку із тимчасово окупованими територіями України та регіонами рф фігурант обладнав автономне серверне приміщення у своїй квартирі. Окрім цього зловмисник орендував сервери, розміщені на території Німеччини, Франції, Нідерландів та рф. Завдяки цьому спецслужби ворога мали технічну можливість доступу до інформації про усіх користувачів VPN-сервісу».

Кіберполіція зазначає, що провела обшуки у зловмисника та його ймовірних спільників у Хмельницькому та Житомирі. Поліція вилучила сервери, комп’ютери та телефони з доказами незаконної діяльності. Відпрацьовується версія співпраці підозрюваного з рф.

«Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 5 ст. 361 ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

На тлі цього «грандіозного» викриття виникає питання, чи знає Кіберполіція про існування у мережі безлічі VPN-сервісів, більшість яких за визначенням легко може надати доступ до будь-яких російських та інших ресурсів? Також цікаво, чи заборонені VPN в Україні, якщо їхніх організаторів заарештовують?

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