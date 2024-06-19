YouTube скасовує Premium-підписки, оформлені через VPN з використанням дешевших українських цін

YouTube не лише спонукає користувачів переходити на підписку Premium замість використання блокувальників реклами, а також вживає заходів, щоб підписки були оформлені правильно – без використання шахрайства з дешевшими регіональними цінами інших країн.

Дехто з користувачів Reddit повідомляє, що YouTube раптом скасував їхні Premium-підписки. Спільним для багатьох випадків є те, що користувачі використовували VPN, щоб підписатися на YouTube Premium за нижчою ціною, ніж те, що доступно для їхнього домашнього ринку.

YouTube пропонує різні ціни на Premium для певних ринків, щоб краще відповідати купівельній спроможності місцевої валюти та очікуванням місцевих споживачів. Багато людей використовували VPN-з’єднання, щоб замаскувати свою країну походження та скористатися цим регіональним ціноутворенням.

Наприклад, однією з поширених країн для таких обхідних підписок є Україна. У нас підписка на YouTube Premium коштує 99 грн на місяць або близько $2,44 за поточним курсом. Для порівняння, у США та сама підписка обходиться вже у $13,99 на місяць. При цьому після такої підписки Premium працюватиме нормально навіть без VPN. Отже, використавши VPN з українською IP-адресою, можна зекономити понад $100 на рік. Але вже ні.

Користувачі Reddit, які звернулися в службу підтримки клієнтів, отримали відповідь, що скасування підписки сталося через те, що користувач «переїхав» не в те місце, з якого він підписався. Їм порадили надалі підписуватися за допомогою місцевої картки та адреси, що неминуче принесе їм нормалізовані регіональні ціни.

Отже, лазівку з використанням VPN та локальних українських цін на YouTube Premium тепер прикрито.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Джерело: androidauthority