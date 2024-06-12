Україна Новини 12.06.2024 о 12:27 comment views icon
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Кіберполіція піймала в Києві хакера, який допомагав росіянам атакувати підприємства Європи

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Кіберполіція затримала в Києві хакера, який за російські гроші створював криптори — спеціальне програмне забезпечення для маскування комп’ютерних вірусів під виглядом безпечних файлів.

Завдяки створеним крипторам наприкінці 2021 року члени російського угруповання інфікували комп’ютерні мережі підприємства у Нідерландах та Бельгії. В результаті вони стали непридатні до використання, а хакери вимагали сплатити викуп за розшифрування комп’ютерів.

У ході розслідування кіберполіцейські встановили причетність зловмисника до російських хакерських угруповань «LockBit» та «Conti». Вони спеціалізуються на блокуванні роботи промислових підприємств шляхом шифрування комп’ютерних мереж з метою отримання викупу.

  • В рамках досудового розслідування поліцейські спільно з патрульними спеціального підрозділу «TacTeam» батальйону ТОР ДПП провели обшук в Києві.
  • Також, за міжнародним запитом від правоохоронних органів Нідерландів, було проведено обшук на території Харківської області.
  • Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Повідомляється, що наразі слідство триває, вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Можлива додаткова правова кваліфікація.


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