Кіберполіція піймала в Києві хакера, який допомагав росіянам атакувати підприємства Європи

Кіберполіція затримала в Києві хакера, який за російські гроші створював криптори — спеціальне програмне забезпечення для маскування комп’ютерних вірусів під виглядом безпечних файлів.

Завдяки створеним крипторам наприкінці 2021 року члени російського угруповання інфікували комп’ютерні мережі підприємства у Нідерландах та Бельгії. В результаті вони стали непридатні до використання, а хакери вимагали сплатити викуп за розшифрування комп’ютерів.

У ході розслідування кіберполіцейські встановили причетність зловмисника до російських хакерських угруповань «LockBit» та «Conti». Вони спеціалізуються на блокуванні роботи промислових підприємств шляхом шифрування комп’ютерних мереж з метою отримання викупу.

В рамках досудового розслідування поліцейські спільно з патрульними спеціального підрозділу «TacTeam» батальйону ТОР ДПП провели обшук в Києві.

Також, за міжнародним запитом від правоохоронних органів Нідерландів, було проведено обшук на території Харківської області.

Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Повідомляється, що наразі слідство триває, вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Можлива додаткова правова кваліфікація.