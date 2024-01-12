Доходи від мобільних ігор у 2023 році склали $107 млрд – найбільше принесли Evony, Lineage M та Honkai: Star Rail

Новий звіт Data.ai свідчить, що 2023 року споживачі по всьому світу витратили на мобільні ігри $107 млрд. Це на 2% менше, ніж у попередньому році. Проте це говорить про витрати у розмірі близько $2 млрд на тиждень.
Китай лідирує за сумою витрат на мобільні ігри з показником $37,6 млрд. До п’ятірки лідерів також увійшли США ($24 млрд), Японія ($12,78 млрд), Південна Корея ($6,34 млрд) та Німеччина ($2,6 млрд).
Гіперказуальні головоломки лідирують за завантаженнями з 16,4 млрд завантажень. Далі йдуть симулятори з 10,5 млрд завантажень, екшен-ігри посіли третє місце з 5,5 млрд завантажень.
На Китай припадає левова частка завантажень мобільних ігор — 29,32 млрд. Інші країни з найбільшою кількістю завантажень мобільних ігор 2023 року:
- Індія – 9,66 млрд
- Бразилія – 4,62 млрд
- США – 4,55 млрд
- Індонезія – 3,38 млрд
Що стосується жанрів, які виманюють найбільше грошей у користувачів мобільних пристроїв, рейтинг виглядає так:
- RPG – $24,5 млрд
- Стратегія – $10,7 млрд
- «Три в ряд» – $10,2 млрд
- Казино – $8,3 млрд
У звіті також зазначається, що у 2023 році Evony, Lineage M та Honkai: Star Rail увійшли до трійки найбільших у світі мобільних ігор за величиною споживчих витрат.
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Project Manager Nova Poshta Global, Київ
Junior+/Middle Full Stack (React/Node.js) Developer artcodevision, Львів
Джерело: gamesindustry