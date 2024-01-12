Новини IT-бізнес 12.01.2024 о 19:04 comment views icon

Доходи від мобільних ігор у 2023 році склали $107 млрд – найбільше принесли Evony, Lineage M та Honkai: Star Rail

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Вадим Карпусь

Автор новин

Новий звіт Data.ai свідчить, що 2023 року споживачі по всьому світу витратили на мобільні ігри $107 млрд. Це на 2% менше, ніж у попередньому році. Проте це говорить про витрати у розмірі близько $2 млрд на тиждень.

Китай лідирує за сумою витрат на мобільні ігри з показником $37,6 млрд. До п’ятірки лідерів також увійшли США ($24 млрд), Японія ($12,78 млрд), Південна Корея ($6,34 млрд) та Німеччина ($2,6 млрд).

Гіперказуальні головоломки лідирують за завантаженнями з 16,4 млрд завантажень. Далі йдуть симулятори з 10,5 млрд завантажень, екшен-ігри посіли третє місце з 5,5 млрд завантажень.

На Китай припадає левова частка завантажень мобільних ігор — 29,32 млрд. Інші країни з найбільшою кількістю завантажень мобільних ігор 2023 року:

  • Індія – 9,66 млрд
  • Бразилія – 4,62 млрд
  • США – 4,55 млрд
  • Індонезія – 3,38 млрд

Що стосується жанрів, які виманюють найбільше грошей у користувачів мобільних пристроїв, рейтинг виглядає так:

  1. RPG – $24,5 млрд
  2. Стратегія – $10,7 млрд
  3. «Три в ряд» – $10,2 млрд
  4. Казино – $8,3 млрд

У звіті також зазначається, що у 2023 році Evony, Lineage M та Honkai: Star Rail увійшли до трійки найбільших у світі мобільних ігор за величиною споживчих витрат.

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Джерело: gamesindustry

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