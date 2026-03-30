Bethesda закриває The Elder Scrolls: Blades — і дата повного зникнення вже відома

The Elder Scrolls: Blades / Bethesda

Компанія Bethesda Game Studios офіційно припиняє підтримку мобільної гри The Elder Scrolls: Blades. Сервери проєкту відключать 30 червня 2026 року — після цього гра стане повністю недоступною.





Про закриття стало відомо з офіційного повідомлення студії, яке спершу помітили користувачі Reddit. Паралельно гру вже зняли з цифрових магазинів: вона більше не доступна в App Store, Google Play та Nintendo eShop.

До повного відключення серверів Bethesda запровадила фінальні бонуси для гравців. Усі користувачі отримають безкоштовний набір внутрішньоігрових ресурсів — Gems і Sigils. Крім того, всі предмети у внутрішньоігровому магазині тепер коштують лише одну одиницю валюти, відкриває доступ до повного контенту гри перед її завершенням.

Після 30 червня будь-який доступ до The Elder Scrolls: Blades буде неможливим, оскільки проєкт повністю залежить від серверної інфраструктури.





The Elder Scrolls: Blades — це мобільний спіноф культової серії рольових ігор The Elder Scrolls, який вийшов у 2020 році на iOS, Android та Nintendo Switch.

Гра поєднувала класичні для серії елементи — дослідження підземель, бої від першої особи та розвиток персонажа — з мобільними механіками. Основу геймплею складали короткі сесії в підземеллях із процедурною генерацією, де гравець виконував завдання, бився з ворогами та збирав ресурси.

Окремою частиною була система відбудови власного міста. Гравці могли будувати та покращувати споруди, відкривати нових NPC і поступово відновлювати поселення після нападу ворогів. Цей елемент мав додати грі довготривалу прогресію поза бойовими місіями.

На старті Blades показала сильні результати. Під час раннього доступу гру завантажили понад мільйон користувачів на iOS лише за перший тиждень. Однак цей інтерес швидко згас.

Згодом проєкт не зміг повторити успіх основних частин серії, таких як The Elder Scrolls V: Skyrim. Однією з головних причин стала критика з боку гравців і профільних медіа.

На агрегаторі Metacritic гра отримала оцінку на рівні “Generally Unfavorable”. Серед основних претензій — повторюваний геймплей, обмежена глибина механік і агресивна монетизація. Зокрема, багато користувачів скаржилися на систему мікротранзакцій, яка впливала на темп прогресії.

Закриття Blades не стало несподіванкою. Bethesda поступово згортає підтримку другорядних проєктів у всесвіті The Elder Scrolls. Раніше компанія вже припинила розвиток карткової гри The Elder Scrolls: Legends: активну підтримку зупинили ще у 2019 році, а сервери остаточно відключили у січні 2025-го. Гра залишалася єдиним активним мобільним спінофом серії — але й вона не змогла втримати аудиторію в довгостроковій перспективі.

Попри закриття Blades, мобільний напрямок франшизи не зникає повністю. Гравцям, які хочуть залишитися у цьому всесвіті на смартфонах, Bethesda пропонує альтернативу — The Elder Scrolls: Castles. Цей проєкт робить більший акцент на менеджменті та розвитку поселення, ніж на бойовій системі, і фактично розвиває ідеї, які частково були присутні в Blades. The Elder Scrolls: Blades пропрацювала понад шість років із моменту релізу та навіть мала сильний старт, але не змогла закріпитися як успішний мобільний продукт.

Джерело: Engadget



