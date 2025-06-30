«Дослідники калу» збирають людські фекалії на випадок кінця світу: «Це наш обов’язок перед майбутнім»

Лесь Подерв'янський, автор п’єси «Казка про рєпку»/Facebook

Швейцарські дослідники з проєкту Microbiota Vault планують заморозити близько 10 тис. зразків людських фекалій у так званому сховищі «Судного дня».

Вони планують зібрати зразки до 2029 року. Людські випорожнення містять мільярди мікробів, які на думку науковців, можуть знадобитись наступним поколінням для вирішення медичних та санітарних криз. Наразі у сховищі вже зберігається близько 1 тис. заморожених людських фекалій. Там також зберігається близько 200 різних видів ферментованих продуктів, що містять велику кількість корисних для кішківника мікробів.

Мета у довгостроковій перспективі — мати резервні копії бактерій, що у організмі людей, тварин, рослин та довкілля, щоб майбутні покоління могли проводити дослідження, відновлювати екосистеми і винаходити методи лікування за необхідності. Швейцарські дослідники підкреслюють, що втрата мікробів вже призвела до зростання кількості хронічних хвороб, серед яких, алергічні, метаболічні та аутоімунні розлади. Втрата мікробного розмаїття поширюється на екосистеми навколишнього середовища, наражаючи на небезпеку сільське господарство та стійкість екосистем.

Автори підкреслюють, що оскільки людська діяльність вже порушила механізми існування багатьох мікроорганізмів, їх необхідно захищати. Зокрема, сільське господарство, танення вічної мерзлоти, та антропогенна зміна клімату, а також надмірне використання антибіотиків вже призвели до того, що мікробіоми зруйновані настільки, що у майбутньому їх доведеться штучно відновлювати.

Як зазначає доктор Мартін Блейзер, директор Центру передової біотехнології та медицини при Ратгерському університеті в Нью-Джерсі, наразі не має доказів того, що повторне введення заморожених мікробів у кішківник людини може їх відновити. Однак науковці сподіваються, що з часом з’являться відповідні технології.

Проєкт у Швейцарії під назвою «Сховище мікробіоти» стартував у 2018 році. Дослідники, які його започаткували, були натхненні Всесвітнім сховищем насіння на Шпіцбергені, сховищем насіння «Судного дня» в Норвегії, в якому в даний час зберігається близько 1,3 млн зразків рослин для збереження генетичної різноманітності, оскільки в реальному світі вона скорочується.

Дослідники у Швейцарії отримали загалом 1 тис. 204 зразки фекалій та 190 зразків продуктів харчування з Беніну, Бразилії, Ефіопії, Гани, Лаосу, Таїланду та Швейцарії за останні сім років, і ці зразки в даний час зберігаються при температурі –80°С у Цюріхському університеті. Також розробляються плани пошуку постійного місця для сховища, в ідеалі в країні з холодним кліматом, наприклад, у Швейцарії чи Канаді.

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«Можливо, через 100 років порятунок цих мікробів дозволить запобігти великій катастрофі. Наш обов’язок перед майбутніми поколіннями — зберегти цю мікробну різноманітність», — наголошують дослідники.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Communications

Джерело: LiveScience