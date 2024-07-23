Можливо, потрібно переглянути наші уявлення про те, як еволюціонувало раннє життя на Землі.

Дослідники із Шотландської асоціації морських наук виявили незвичайне явище на дні Тихого океану: металеві конкреції Конкреції — це тверді утворення, що виникають у геологічних осадових породах або грунті внаслідок хімічних процесів., які генерують кисень у повній темряві на глибоководній «фермі».

Професор Ендрю Світман (Andrew Sweetman), головний автор дослідження, разом зі своєю командою вивчав вплив глибоководного видобутку на морське дно в зоні Кларіон-Кліппертон — величезній ділянці океанічного дна між Гаваями та Мексикою. Несподівані показники кисню спочатку списали на несправність обладнання, але повторні вимірювання підтвердили цікаве явище.

Об’єктом дослідження стали металеві конкреції розміром із картоплину, багаті на кобальт, нікель і марганець. Ці елементи утворюють природну «батарейку», генеруючи напругу до 0,95 вольта на окремій конкреції. За об’єднання кількох конкрецій напруга може значно зрости. Важливо зазначити, що для запуску процесу електролізу морської води, який перетворює її на водень і кисень, потрібно лише 1,5 вольта. Саме цей процес і утворення підводного кисню призвели до неочікуваних показників датчиків, які спочатку збентежили дослідників.

«Для початку аеробного життя на планеті потрібен був кисень. Ми вважали, що джерелом кисню на Землі були фотосинтезуючі організми. Але тепер ми знаємо, що кисень виробляється і в глибинах океану, де немає світла. Це змушує нас переглянути питання про те, де могло зародитися аеробне життя», — пояснює Світман.

Це відкриття може мати значні наслідки для планів глибоководного видобутку. Подальші дослідження необхідні, щоб оцінити, як видобуток і пов’язане з ним збурення донних відкладень вплине на цей природний процес.

Дослідження команда опублікувала в журналі Nature Geoscience.

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Джерело: Techspot, Nature