Дослідження: яку зарплату отримують українські IT-розробники [літо 2022]

Профільний ресурс DOU.UA провів чергове зарплатне опитування ІТ-спеціалістів, зібравши рекордні 15 136 анкет, з них 7558 анкет — від розробників усіх рівнів. Попри початок повномасштабної війни, зарплати українських розробників у першому півріччі 2022 року зросли: медіана в червні становила $3400 проти $3300 в грудні 2021 року. Активніше збільшувалися зарплати досвідчених спеціалістів (рівня Senior та вище). Цікаво, що зарплати вищі за $10 000 на місяць отримують близько 1% українських розробників, а більші від $7500 — 4%.

У грудні 2021 року анкет від розробників було 8005 — на 6% більше, ніж сьогодні. Це може бути як випадкове явище, що трапляється в опитуваннях, так і відображення змін в ІТ-спільноті (втрата роботи, мобілізація, переїзд за кордон та інші причини, які ускладнюють чи унеможливлюють участь в нашому дослідженні). В опитуванні брали участь як ІТ-спеціалісти, які зараз в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон після початку повномаштабної війни з росією. Не додавали в аналіз лише тих, хто вже знайшов нову роботу, перебуваючи за кордоном, тому що ці спеціалісти вже не працюють на українському ринку (таких набралося 85, з них 50 — розробники).

Лише 4% опитаних втратили роботу через початок війни. Частина з них вже знайшла нове місце, у пошуку зараз перебувають тільки 2% розробників. Найчастіше втрачали роботу інтерни — 22%, 18% зараз шукають нову позицію, а ще у 20% зменшилася кількість роботи/проєктів. Через війну 38% розробників довелося переїхати: 28% живуть зараз в іншому місті чи області в Україні, а 10% виїхали за кордон. Ще 23% переїжджали, але вже повернулися додому.

У Києві та Київській області нині мешкає 25% розробників (до війни — 42%). На другому місці Львів та область — тут 20% розробників проти 14% пів року тому. Третє місце ділять Дніпропетровська, Івано-Франківська та Вінницька області: в кожній мешкає близько 5%. В Харкові та області лишається близько 2% розробників (до війни — 13%). Частка Одеси та області теж дещо впала: зараз тут живе 3% розробників, а до війни — 5%. 1% респондентів приєдналися до ЗСУ, проте реальна частка може бути більшою, адже цій групі може бути складно чи неможливо брати участь в опитуваннях.

В мовах програмування значних змін за останні пів року не відбулося: JavaScript залишається найпопулярнішою мовою (22% розробників назвали її основною), далі йдуть C# / .NET та Java (кожна є основною для 15% розробників). Дещо зросла частка тих, для кого основна мова TypeScript (з 11% пів року тому до 13% зараз), а РНР — впала (з 11% до 9%). Попри повномаштабне вторгнення Росії, медіанні зарплати розробників дещо зросли. Середня зарплата фахівців у червні 2022 року становила $3400 проти $3300 в грудні 2021 року.

Найпомітніше підвищилися зарплати розробників рівня Architect — з $6200 до $6600 за місяць. Медіанні зарплати Team/Tech Lead та Senior зросли на $200 (до $5200 та $4700 відповідно). Зарплати менш досвідчених спеціалістів теж збільшувались: у Middle на $200, до $2600, у Junior та Intern — на $50 (до $950 та $450 відповідно).

Активніше зростали зарплати розробників, які працюють в ІТ понад шість років. Новачкам, які тільки прийшли в індустрію і працюють до пів року, платили навіть дещо менше, ніж у грудні 2021-го. Після дев’яти років в ІТ та після семи років роботи за певною спеціальністю зарплата розробника практично перестає зростати.

В Україні найвищі зарплати розробників зараз у Київській, Львівській та Закарпатській областях ($3600). Медіанна зарплата в Києві дещо впала, якщо порівнювати з груднем 2021 року (на $200), а у Львові не змінилася. Зарплати в інших містах-мільйонниках теж зменшилися. Зокрема, у Харкові на $420, до $2680. В Одесі — на $300, до $3000. В Дніпрі теж $3000, знизилася на $200.

Найвищі зарплати у розробників, які переїхали за кордон через початок війни: їхня медіанна зарплата становить $4100 проти $3400 серед усіх розробників. Найвищі медіанні зарплати у тих, хто переїхав у Португалію ($5500), Іспанію ($4500) та Польщу ($4000). За кордон частіше вирушали більш досвідчені спеціалісти: 54% з них мали рівень Senior і вище проти 45% розробників загалом. Крім того, релокувалися більш оплачувані фахівці: медіанні зарплати Middle+, які поїхали за кордон, вищі за медіанні зарплати спеціалістів такого рівня загалом по ринку.

Традиційно зарплати Embedded-розробників, а також Back-end та Mobile дещо вищі, ніж у інших спеціалізацій: $3800, $3700 та $3600 відповідно проти $3400 загалом. Ця різниця обумовлюється тим, що за цими спеціалізаціями працює більше досвідчених айтівців. Зарплати фахівців одного рівня, але різних спеціалізацій практично не відрізняються. Невелика різниця є в зарплатах інтернів та джунів, які займаються Embedded, а також Senior-розробників, які працюють у Back-end та Mobile — вони дещо вищі, ніж в інших спеціалізаціях.

Найвищі медіанні зарплати залишаються у Scala та Go-розробників ($5700 та $5000 відповідно). Ці мови використовують переважно досвідчені фахівці (74% Scala-розробників та 60% Go-розробників мають тайтл Senior та вище). Медіанні зарплати сеньйорів і мідлів, які пишуть цими мовами, вищі від середнього рівня. Крім того, трохи більшими за середні є зарплати розробників, які обрали Kotlin ($4000), Ruby ($4000), Java ($3950) та Swift ($3800). Причому на всіх рівнях — від Junior до Senior. Найменше отримують традиційно спеціалісти з 1С ($1725). Нижче середнього рівня зарплати в тих, хто пише на РНР ($3100) та SQL ($2925). Як і медіанні зарплати Dart ($3100), JS ($3000), C ($3000) та Salesforce Apex ($2500), проте лише через меншу кількість досвідчених спеціалістів, які ними користуються.

У стартапах, як і пів року тому, для досвідчених спеціалістів рівня Middle та вище, зарплати більші, ніж в інших компаніях. На другому місці аутстафінгові та продуктові компанії. Зарплати в них зросли, якщо порівнювати з груднем 2021 року, проте насамперед для мідлів і вище. Зарплати джунів не збільшилися. Найнижчі зарплати в аутсорсингових компаніях — вони практично не змінилися за останні півроку.

Розробники оцінюють своє знання англійської, як і пів року тому. Більшість називає свій рівень вище середнього (Upper-Intermediate, 41% опитаних) або середнім (Intermediate, 36%). Різниця зарплат розробників з різним знанням англійської помітна на всіх рівнях, але особливо велика для сеньйорів та вище. З іншого боку, частка сеньйорів і вище з поганим знанням англійської (нижче рівня Intermediate) становить лише 8% — для просування у кар’єрі ця мова необхідна.

Джерело: DOU.UA