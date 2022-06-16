Довідку про несудимість замінив витяг — документ можна отримати онлайн

Довідку про несудимість замінив витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який можна отримати за лічені хвилини онлайн в особистому кабінеті на сайті відомства. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Довідку про несудимість — одна з найпопулярніших довідок серед українців. Ця довідка потрібна для оформлення на роботу, отримання візи для виїзду за кордон, участі в тендері, усиновлення, встановлення опіки, оформлення громадянства, вступу до територіальної оборони. Її запуск в «Дії» став одним з ключових анонсів під час 4-го Diia Summit 8 лютого, проте після відключення та перенесення державних реєстрів через війну ця послуга, як і багато інших, поки що не повернулася. За даними МВС, щороку українці замовляють понад 500 тисяч довідок про несудимість. Натомість довідку про несудимість можна за потреби отримати в особистому кабінеті на сайті МВС.

Щоб отримати витяг, потрібно спочатку увійти до «Особистого кабінету» — та попередньо пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA. Після авторизації заповнити всі поля і надіслати запит. Його автоматична обробка відбувається практично миттєво і вже за кілька хвилин з’явиться витяг в електронному вигляді з QR-кодом, який дає змогу перевірити чинність документа, запевняють розробники.

Оскільки витяг є електронним документом, то апостиль на ньому не ставиться, оскільки це не передбачено законодавством.