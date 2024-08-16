Dragon Age: The Veilguard має скромні системні вимоги рівня NVIDIA GTX 970 та доступна для передзамовлення за ціною від 1499 грн

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Останніми днями з’явилось чимало цікавих подробиць про майбутню гру Dragon Age: The Veilguard. Нам обіцяють, що вона запропонує гравцям наймасштабніше місто в історії BioWare та закриє фінал Inquisition. Також вже озвучено точну дату релізу. А тепер гра стала доступною для попереднього замовлення й стали відомі системні вимоги Dragon Age: The Veilguard.

Системні вимоги виявилися доволі демократичними за сучасними мірками. Хоча ми не знаємо цільової роздільної здатності, частоти кадрів і якості, яких можна досягти за допомогою мінімальних і рекомендованих характеристик. В будь-якому випадку гра потребує 64-бітних процесора та операційної системи. Підтримуються Windows 10 та 11.

Системні вимоги Dragon Age: The Veilguard

Мінімальні:

Процесор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: версії 12

Місце на диску: 100 ГБ доступного місця

Примітки: HDD підтримуються, проте бажано використовувати SSD

Рекомендовані:

Процесор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: версії 12

Місце на диску: 100 ГБ доступного місця

Примітки: SSD – обов’язково до використання

Додатково зазначається, що для підтримки процесорів AMD в Windows 11 необхідно використовувати AGESA V2 1.2.0.7.

Гра Dragon Age: The Veilguard доступна для попереднього замовлення в Steam за ціною 1499 грн ($59,99) за стандартну версію та 2099 грн ($79,99) за версію Deluxe Edition. Остання пропонує додаткові косметичні комплекти зброї та броні для класів воїна, мага та розбійника, а також косметичні комплекти броні та зброї для кожного із 7 супутників.

Ціна Dragon Age: The Veilguard для PlayStation 5 та Xbox Series S|X становить $69,99, а за Deluxe Edition доведеться заплатити $89,99.

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Реліз гри запланований на 31 жовтня 2024 року. На жаль, української локалізації не пропонують, хоча сторінка гри в Steam та субтитри релізного трейлера перекладені українською.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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