Новини Ігри 16.08.2024 о 09:56 comment views icon

Dragon Age: The Veilguard має скромні системні вимоги рівня NVIDIA GTX 970 та доступна для передзамовлення за ціною від 1499 грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Dragon Age: The Veilguard має скромні системні вимоги рівня NVIDIA GTX 970 та доступна для передзамовлення за ціною від 1499 грн

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Останніми днями з’явилось чимало цікавих подробиць про майбутню гру Dragon Age: The Veilguard. Нам обіцяють, що вона запропонує гравцям наймасштабніше місто в історії BioWare та закриє фінал Inquisition. Також вже озвучено точну дату релізу. А тепер гра стала доступною для попереднього замовлення й стали відомі системні вимоги Dragon Age: The Veilguard.

Системні вимоги виявилися доволі демократичними за сучасними мірками. Хоча ми не знаємо цільової роздільної здатності, частоти кадрів і якості, яких можна досягти за допомогою мінімальних і рекомендованих характеристик. В будь-якому випадку гра потребує 64-бітних процесора та операційної системи. Підтримуються Windows 10 та 11.

Системні вимоги Dragon Age: The Veilguard

Мінімальні:

  • Процесор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ
  • Відеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X
  • DirectX: версії 12
  • Місце на диску: 100 ГБ доступного місця
  • Примітки: HDD підтримуються, проте бажано використовувати SSD

Рекомендовані:

  • Процесор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ
  • Відеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
  • DirectX: версії 12
  • Місце на диску: 100 ГБ доступного місця
  • Примітки: SSD – обов’язково до використання

Додатково зазначається, що для підтримки процесорів AMD в Windows 11 необхідно використовувати AGESA V2 1.2.0.7.

Гра Dragon Age: The Veilguard доступна для попереднього замовлення в Steam за ціною 1499 грн ($59,99) за стандартну версію та 2099 грн ($79,99) за версію Deluxe Edition. Остання пропонує додаткові косметичні комплекти зброї та броні для класів воїна, мага та розбійника, а також косметичні комплекти броні та зброї для кожного із 7 супутників.

Ціна Dragon Age: The Veilguard для PlayStation 5 та Xbox Series S|X становить $69,99, а за Deluxe Edition доведеться заплатити $89,99.

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Реліз гри запланований на 31 жовтня 2024 року. На жаль, української локалізації не пропонують, хоча сторінка гри в Steam та субтитри релізного трейлера перекладені українською.

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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