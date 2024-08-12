«Світ існує завдяки Соласу»: Dragon Age The Veilguard закриває фінал Inquisition

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Dragon Age: The Veilguard завершує історію, яка почалася у фіналі Dragon Age: Inquisition, коли гравці дізналися, хто такий Солас. Розробники кажуть, що це завжди було у планах.

Головний акцент сюжету Dragon Age 4 завжди залишався незмінним для BioWare протягом десяти років. Гра Dragon Age: The Veilguard тісно пов’язана з персонажем Соласа, колишнього компаньйона в попередній Dragon Age, який перетворився на загрозу кінця світу у доповненні Trespasser.

«Світ існує завдяки Соласу. Він сформував світ завдяки своєму характеру. Це, на мій погляд, те, що робить Dragon Age такою цікавою. Усе може бути пов’язано з персонажем, який певною мірою вважав, що чинить правильно», — каже геймдиректор Джон Еплер в інтерв’ю журналу Edge.

Солас настільки важливий для майбутнього Тедаса, що наступна гра Dragon Age завжди мала бути його історією: «Ми створили це в кінці Trespasser. Не було світу, де ми коли-небудь збиралися сказати «А тепер перейдемо до чогось зовсім іншого». Ми хотіли виконати цю обіцянку».

Є лише одна річ, яка була важливішою для Veilguard: це група супутників, яка надихнула її змінити назву з Dragon Age: Dreadwolf. Втім, цього разу компаньйонів у грі не можна буде напряму контролювати — BioWare, щоб не обтяжувати гравців.

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Джерело: Games Radar

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