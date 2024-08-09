Dragon Age: The Veilguard обіцяє наймасштабніше місто в історії BioWare

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У Dragon Age 4 буде, здається, найбільше місто в історії франшизи — Мінратос, столиця імперії Тевінтер, яке гравці зможуть відвідати вперше.

Розробники розповіли, що черпали натхнення з попередніх згадок про Мінратос у серії. Зокрема, у грі Dragon Age: Inquisition персонаж Доріан порівнював Орлей, одне з найбільших міст континенту Тедас, з Мінратосом, наголошуючи на значно більших масштабах останнього. Це порівняння надихнуло команду Bioware на створення справді епічного міста, яке перевершить очікування шанувальників всесвіту.

Творці гри поставили перед собою амбітне завдання — втілити образ Мінратоса, який би вразив навіть найвибагливіших гравців. Вони розуміли, що не зможуть перевершити найсміливіші фантазії фанатів, але прагнули максимально наблизитися до їхніх уявлень.

Мінратос у грі постає як живе місто, що постійно розростається. Гравці зможуть побачити як його похмурі закутки, так і розкішні квартали. Розробники створили місто так, щоб воно вражало своїми масштабами на кожному кроці. Вони приділили особливу увагу деталям, які підкреслюють грандіозність Мінратоса.

Однією з проблем розробки стала вертикальність міста. Щоб гравці не губилися на вулицях Мінратоса, розробники додали архітектурні орієнтири та унікальні елементи, які допомагають орієнтуватися та підкреслюють густонаселеність міста.

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За словами розробників, повсякденне життя пересічного мешканця Мінратоса видається більш захопливим, ніж будні королеви Орлея, принаймні щодо масштабів того, що можна побачити. Гравці зможуть оцінити розміри міста та його вражальний дизайн, досліджуючи різноманітні локації та спостерігаючи за життям його мешканців.

Джерело: Gamesradar, Gamerant

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