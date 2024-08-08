У Dragon Age Veilguard не можна буде контролювати компаньйонів в бою — BioWare не хочуть перевантажувати гравця

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Гравець Dragon Age: Veilguard не зможе повністю контролювати компаньйонів. BioWare каже, що не хоче перевантажувати користувачів великою роботою під час гри.

Розмовляючи з журналом Edge, геймдиректорка Корін Буше пояснила, чому Dragon Age: The Veilguard відмовляється від формули контролю партії, яка була в попередніх іграх, навіть якщо кількість супутників зменшується з трьох до двох.

«Ви в цьому світі, ви дійсно зосереджені на своїх діях. Ми хотіли, щоб компаньйони відчувалися як повністю реалізовані персонажі, котрі контролюють свої власні дії. Вони приймають власні рішення … Це гра з набагато вищою кількістю дій за хвилину. Вона технічно вимогливіша до гравця. Тому, коли ми намагалися дозволити вам повністю контролювати ваших супутників, ми виявили, що це не додало досвіду, насправді це було в певному сенсі згубним, враховуючи вимогливість контролю над власним персонажем».

Буше визнає, що суттєвий характер цієї зміни може здатися жахливим, але це рішення підтверджене тестуванням BioWare:

«Я визнаю, якщо ви просто прочитаєте, що у вас немає можливості контролювати своїх супутників, це може здатися не дуже. Але під час нашого тестування та перевірки з гравцями ми виявили, що вони активніші, ніж будь-коли».

Без повного контролю над персонажами гравець все одно зможе формувати деякі їхні дії під час бою. Їхні здібності можна буде активуючи її здібності з колеса керування. Розробник пропонує приклад: один компаньйон використовує заклинання в стилі гравітаційного колодязя, інший уповільнює час, а потім гравець кидає AoE на згрупованих та уповільнених ворогів.

Це велика зміна геймплею, але слова про високу насиченість та складність інтригують. Побачити це можна буде у грі або у якійсь дуже докладній демонстрації.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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