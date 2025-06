Дрони, що знищили російські літаки, керувалися ПЗ ArduPilot, створеним 18 років тому «у підвалі»

У неділю інтернет ряснів відео з українських дронів, котрі уражали стратегічну авіацію рф. Напис ArduPilot бачили всі, автори цього ПЗ у захваті від подій.

Використання ArduPilot стало майже еталонним прикладом, того, як зусилля ентузіастів змінюють світ. Програмне забезпечення з відкритим кодом для аматорських безпілотників керувало атакою, яка знищила російські стратегічні далекобійні бомбардувальники.

18 years after @Jrdmnz @jason4short and I created ArduPilot, here it is destroying large parts of the Russian air force. Crazy https://t.co/2SfPQHrcuA

— Chris Anderson (@chr1sa) June 1, 2025