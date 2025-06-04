Дрони, що знищили російські літаки, керувалися ПЗ ArduPilot, створеним 18 років тому «у підвалі»

Інтерфейс ArduPilot під час атаки / Telegram

У неділю інтернет ряснів відео з українських дронів, котрі уражали стратегічну авіацію рф. Напис ArduPilot бачили всі, автори цього ПЗ у захваті від подій.

Використання ArduPilot стало майже еталонним прикладом, того, як зусилля ентузіастів змінюють світ. Програмне забезпечення з відкритим кодом для аматорських безпілотників керувало атакою, яка знищила російські стратегічні далекобійні бомбардувальники.

«Це ArduPilot, запущений з мого підвалу 18 років тому. Божевілля», – написав один з творців програми Кріс Андерсон у коментарі на LinkedIn під відео атаки.

18 years after @Jrdmnz @jason4short and I created ArduPilot, here it is destroying large parts of the Russian air force. Crazy https://t.co/2SfPQHrcuA — Chris Anderson (@chr1sa) June 1, 2025

У своєму пості в X він позначив співавторів ПЗ Хорді Муньоса та Джейсона Шорта. Останній також поділився відчуттями.

Wow. Ardupilot powered drones just took out half the Russian strategic bomber fleet. https://t.co/5juA1UXrv4 — Jason Short (@jason4short) June 1, 2025

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«Я б ніколи в житті не передбачив такого результату. Я просто хотів створити летючих роботів. … Дрони на базі ArduPilot щойно знищили половину російського флоту стратегічних бомбардувальників», — написав Шорт у відповідь Андерсону.

Програма з відкритим вихідним кодом отримала свою назву від мініатюрних комп’ютерів на платі Arduino, для яких вона початково розроблена. ЇЇ історія розпочалася у 2007 році, коли Андерсон запустив вебсайт DIYdrones.com та зібрав автопілотований БПЛА з набору Lego Mindstorms.

Через два роки після польоту безпілотника Андерсона пілот дронів Хорді Муньос виграв змагання автономних дронів за допомогою невеликого гелікоптера на автопілоті. Муньос та Андерсон заснували 3DR, одну з перших компаній з виробництва споживчих дронів, та випустили перші версії ArduPilot у 2009 році.

ArduPilot розвивався протягом наступного десятиліття, отримуючи удосконалення від Муньоса, Андерсона, Шорта та безлічі інших ентузіастів дронів. Відкрита програма безплатна та може бути модифікованою охочими для різноманітних цілей. ПЗ можна поєднати з саморобним дроном, воно відтворює карту місцевості з доступом до GPS, дозволяє створювати точки маршруту та віддає команди БПЛА.

Якщо GPS та автопілот недоступні з обставин, працюють інші допоміжні функції. Програма може автоматично стабілізувати дрон у повітрі, поки пілот зосереджується на русі до наступної цілі. Пілоти можуть перемикати дрон в режим барражування, також є режими безпеки, який утримує безпілотник у повітрі, якщо сигнал втрачений.

Один з розробників розповів про ставлення до подій на /r/ArduPilot. Він не став коментувати військово-політичний та моральний боки, наголошуючи, що авторів цікавить лише технічна сторона.

«Проєкт ArduPilot дізнається про таке використання не вперше, і, ймовірно, не востаннє. Ми не будемо обговорювати нашу позицію, ми зосереджені на тому, щоб надати вам найкращі інструменти для безпечного переміщення ваших [дронів]. Це наша місія. Решта – для ООН або будь-яких організацій, які можуть розв’язувати етичні питання».

Кодекс поведінки проєкту ArduPilot містить зобов’язання розробників «свідомо не підтримувати та не сприяти перетворенню систем на озброєння за допомогою ArduPilot». Але програма не призначена для продажу, а кодекс не є ліцензійною угодою з кінцевим користувачем та не містить юридичних обмежень.

За даними дослідників відкритих джерел, українські дрони керувалися операторами через російські мобільні мережі за допомогою модему, підключеного до плати Raspberry Pi. Автономні режими ArduPilot допомагали операторам компенсувати затримки та втрату зв’язку під час атаки.

Джерело: 404 Media