На Raspberry Pi вперше запустили повноцінну 3D-гру — завдяки PCIe x4 та відеокарті AMD Radeon

Pineboards, виробник плат розширення для Raspberry Pi, продемонстрував, наскільки далеко зайшла підтримка PCIe у Pi 5. Завдяки одному зі своїх виробів у компанії під’єднали до Raspberry Pi 5 відеокарту AMD Radeon та пограти у повноцінну 3D-гру з відкритим кодом.

За словами Pineboards, налаштування системи зайняло близько години. Її створені на основі Raspberry Pi 5 з платою HAT uPCIty Lite. Ця плата дозволяє під’єднати будь-яку карту PCIe до відповідної шини PCIe на Raspberry Pi 5. Комп’ютер має один слот PCIe x4, але він відкритий — це означає, що до нього можна під’єднати карту x16.

У експерименті використали AMD Radeon RX 460 (схоже, від Gigabyte). Для живлення відеокарти був використаний ATX БЖ be quiet! на 400 Вт. Після застосування «деяких невеликих виправлень драйверів», наданих Coreforge, у Pineboards змогли зіграти в 3D-перегони SuperTuxKart з повною підтримкою дисплея 4K.

Got it working!

SuperTuxKart working in 4K on a @Raspberry_Pi 5 without any problems through an external AMD GPU 😎@geerlingguy it seems things have improved since your video last year, it was a very simple setup for us pic.twitter.com/5kXyvmeewJ

— Pineboards (@Pineboards) August 14, 2024