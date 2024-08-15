На Raspberry Pi вперше запустили повноцінну 3D-гру — завдяки PCIe x4 та відеокарті AMD Radeon

Pineboards, виробник плат розширення для Raspberry Pi, продемонстрував, наскільки далеко зайшла підтримка PCIe у Pi 5. Завдяки одному зі своїх виробів у компанії під’єднали до Raspberry Pi 5 відеокарту AMD Radeon та пограти у повноцінну 3D-гру з відкритим кодом.
За словами Pineboards, налаштування системи зайняло близько години. Її створені на основі Raspberry Pi 5 з платою HAT uPCIty Lite. Ця плата дозволяє під’єднати будь-яку карту PCIe до відповідної шини PCIe на Raspberry Pi 5. Комп’ютер має один слот PCIe x4, але він відкритий — це означає, що до нього можна під’єднати карту x16.
У експерименті використали AMD Radeon RX 460 (схоже, від Gigabyte). Для живлення відеокарти був використаний ATX БЖ be quiet! на 400 Вт. Після застосування «деяких невеликих виправлень драйверів», наданих Coreforge, у Pineboards змогли зіграти в 3D-перегони SuperTuxKart з повною підтримкою дисплея 4K.
Got it working!
SuperTuxKart working in 4K on a @Raspberry_Pi 5 without any problems through an external AMD GPU 😎@geerlingguy it seems things have improved since your video last year, it was a very simple setup for us pic.twitter.com/5kXyvmeewJ
— Pineboards (@Pineboards) August 14, 2024
У Raspberry Pi 5 виправили раніше знайдені ентузіастами недоліки шини, але була проблема з драйверами GPU Linux для ARM. Завдяки великій допомозі, багатьом годинам налагодження та нервів ютубер та журналіст Джеф Ґірлінг свого часу зміг налагодити роботу Radeon RX 460 та виконати деякі тести у glmark2, але ігри все ще залишалися недосяжними.
Як можна бачити на відео, SuperTuxKart добре працює у зібраній системі. Останнім часом спільнота внесла багато покращень у драйвери ядра Linux для Raspberry Pi 5, у Pineboards зазначили захопливі зміни в їхній роботі.
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Джерело: Tom’s Hardware
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