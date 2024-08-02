«Думками навиворіт 2» обігнав «Месників» та увійшов у ТОП 10 «найбагатших» фільмів в історії

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Мультфільм Disney і Pixar увійшов до переліку 10 найкасовіших фільмів світу — наразі «Думками навиворіт 2» заробив $1,524 млрд у прокаті, що дозволило йому посунути з топу «Месників» із $1,521 млрд.

Як зазначає Deadline, лише за кордоном «Думками навиворіт 2» заробив $905,1 млн — у Мексиці, до прикладу, мультфільм став найкасовішим в історії з понад $100 млн каси. Вдома у Північній Америці творіння Disney і Pixar зібрало близько $618,8 млн.

Окрім Мексики до 10 найкращих для мультфільму ринків увійшли Бразилія ($77,3 млн), Велика Британія ($64,9 млн), Корея ($58,2 млн), Франція ($55,6 млн), Італія ($47,1 млн), Китай ($45,9 млн), Німеччина ($44,7 млн), Іспанія ($44,4 млн) та Австралія ($35,1 млн). Також лише сьогодні стартують покази в Японії.

Щодо України свіжих даних немає, однак раніше офіційний дистриб’ютор стрічки Kinomania розповів Суспільному, що після другого вікенду «Думками навиворіт 2» зібрав 61 млн гривень і залучив в кінотеатри близько 400 тисяч глядачів.

З моменту дебюту «Думками навиворіт 2» демонстрував вражаючі показники каси — мультфільму знадобилось всього 19 днів, аби досягти віхи в $1 млрд. На початку липня він отримав звання найкасовішого фільму в історії Pixar, а тиждень тому обійшов «Крижане серце 2» і став найкасовішим мультфільмом в історії.

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Докстера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов. Виробництво продовження обійшлось у $200 млн.

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Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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