«Думками навиворіт 2» — офіційно «найбагатший» мультфільм в історії з касою у $1,5 млрд

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Сиквел «Думками навиворіт» заробив $1,462 млрд по всьому світу, перевершивши попереднього лідера, «Крижане серце 2», з $1,454 млрд.

Наразі у Disney 7 з 10 «найбагатших» анімаційних фільмів в історії — і 5 з них створені Pixar. («Король Лев» від Disney 2019 року не вважається анімаційним фільмом студії, бо був випущений від імені Disney Live Action, а не під одним з анімаційних лейблів).

«Думками навиворіт 2» також піднявся у загальному переліку найкасовіших фільмів: він посів 13-те місце після «Топ Ґан: Меверік» та обігнав «Барбі».

Рекордні показники мультфільм фіксував ще під час відкриття — із найкращим стартом для анімаційного фільму у $295 млн, а всього за 19 днів «Думками навиворіт 2» перетнув позначку в один мільярд. На початку липня «Думками навиворіт 2» досяг звання найкращого фільму в історії Pixar.

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Докстера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов. Виробництво продовження обійшлось у $200 млн.

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Джерело: Deadline

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