Перший після «Барбі». Мультфільм «Думками навиворіт 2» зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті

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«Думками навиворіт 2» заробив $1 млрд всього за 19 днів — і це найшвидший показник серед мультфільмів (для порівняння, другому «Крижаному серцю» знадобилось 25 днів, щоб досягти цієї віхи).

«Думками навиворіт 2» також став першим фільмом 2024 року, який заробив $1 млрд (востаннє подібними здобутками відзначилась «Барбі»). Загалом всього 11 анімаційних фільмів усіх часів перетинали цю позначку — у Disney та Pixar таких 8 (але востаннє ще у 2019 році — жоден з того часу, за винятком нинішнього, не заробляв більше ніж $480 млн).

$545, 5 млн із загальної каси припали на міжнародний ринок, тоді як у внутрішньому прокаті мультфільм зібрав $469,3 млн.

Нагадаємо, що у дебютний вікенд «Думками навиворіт 2» відкрився з касою у $295 млн, одразу перевершивши свій виробничий бюджет, який становив $200 млн. Ця прем’єра стала другою за величною для Pixar у світі, перевершивши «У пошуках Дорі» 2016 року ($135 млн) та «Історію іграшок 4» 2019 року ($120 млн), однак трохи поступившись «Суперсімейці 2» 2018 року ($182 млн).

Продажі квитків на мультфільм також одразу обігнали показники оскароносного оригіналу 2015 року із $90,5 млн (загалом перший анімаційний фільм заробив $858 млн у всьому світі).

У «Думками навиворіт» 2015 року, знятому Пітом Доктером, розповідали про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій — Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов.

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Джерело: Deadline, CNBC

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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