Dune: Awakening ─ новий геймплейний трейлер MMO-виживача у всесвіті «Дюни»

Майже одночасно з виходом в кінотеатрах фільму «Дюна: Частина друга» студія Funcom поділилася додатковими подробицями та новим трейлером гри Dune: Awakening. Це MMO з елементами виживання, події якої відбуваються у всесвіті «Дюни» ─ на планеті Аракіс.

Представлений трейлер дає уявлення про те, наскільки суворою може бути пустельна планета. Відео демонструє гігантських черв’яків, яких, очевидно, неможливо вбити, бойові орнітоптери та досить широкі можливості для будівництва бази. У трейлері не акцентується особлива увага на чистому елементі виживання. Замість цього показано будівництво бази та бійки із супротивниками. Але, враховуючи, що це «Дюна», ймовірно багато зусиль доведеться витрачати на пошук води.

На додаток до ігрового трейлера, Funcom також випустила більший художній фільм про процес адаптації «Дюни» і, зокрема, про те, як нова гра розширить візуальне оповідання фільмів Дені Вільньова.

Гра Dune: Awakening вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X / S. Проте розробники поки не називають дату релізу.

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Джерело: The Verge

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