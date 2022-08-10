Дві випускниці КПІ запустили в Україні видавництво OLEAN, що займається винятково електронними книгами

Видання «Детектор медіа» розповіло про нове українське видавництво електронних книжок OLEAN. Його співзасновниці — випускниці кафедри «Видавнича справа та редагування» КПІ Олена Новіцька та Анна Свиридюк. Ідея проєкту виникла як відповідь на зростання зацікавленості суспільства до українського контенту.

«Сьогодні збільшується частка україномовного контенту на YouTube, спостерігається тенденція на скасування всього російського. Ми вирішили долучитись до культурного фронту і створювати книжки українською мовою. Вважаємо, що книжок українською має бути більше і для цього почали свою справу. Разом із тим, ми помітили, що на українському ринку переважають переклади ділової літератури з англійської мови, а от іспанські, мексиканські, польські, французькі, китайські автори, на нашу думку, несправедливо обділені увагою», — розповіли співзасновниці OLEAN.

Запустити видавництво саме електронних книжок вирішили через те, що це дешевше, ніж друк паперових, а також тому, що хочуть зробити українськомовні видання доступними за кордоном.

«У нас немає витрат на друк, що суттєво впливає на собівартість книги і, відповідно, ціну. По-друге, українці, які перебувають за кордоном, обмежені у доступі до друкованих книжок, тож електронні версії можуть стати для них хорошим аналогом. По-третє, актуальним є й екологічне питання. Електронні видання — це спосіб збагатитись внутрішньо без необхідності вирубувати дерева. Наше дослідження цільової аудиторії показало, що до електронних книжок сьогодні ставляться як до дешевшого, а то й зовсім безплатного додатка до паперової книжки. Наразі ми є першим видавництвом в Україні, чия бізнес-модель побудована на виданні винятково електронних книжок», — зазначили в OLEAN.

Співзасновниця і головна редакторка видавництва Олена Новіцька, яка знає сім мов, особисто шукає і спілкується з авторами з різних країн, щоб відкрити для українського читача нові імена. Зокрема, тривають переговори з кількома польськими та мексиканським авторами.

Видавництво планує зосередится на тематиці підприємництва, бізнесу, соціальної взаємодії та психології, архітектури й нерухомості, освіти та культури тощо. У планах OLEAN — видати п’ять книжок до кінця поточного року.

Джерело: «Детектор медиа», OLEAN