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Дві випускниці КПІ запустили в Україні видавництво OLEAN, що займається винятково електронними книгами

Дві випускниці КПІ запустили в Україні видавництво OLEAN, що займається винятково електронними книгами

Видання «Детектор медіа» розповіло про нове українське видавництво електронних книжок OLEAN. Його співзасновниці — випускниці кафедри «Видавнича справа та редагування» КПІ Олена Новіцька та Анна Свиридюк. Ідея проєкту виникла як відповідь на зростання зацікавленості суспільства до українського контенту.

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«Сьогодні збільшується частка україномовного контенту на YouTube, спостерігається тенденція на скасування всього російського. Ми вирішили долучитись до культурного фронту і створювати книжки українською мовою. Вважаємо, що книжок українською має бути більше і для цього почали свою справу.

Разом із тим, ми помітили, що на українському ринку переважають переклади ділової літератури з англійської мови, а от іспанські, мексиканські, польські, французькі, китайські автори, на нашу думку, несправедливо обділені увагою», — розповіли співзасновниці OLEAN.

Запустити видавництво саме електронних книжок вирішили через те, що це дешевше, ніж друк паперових, а також тому, що хочуть зробити українськомовні видання доступними за кордоном.

«У нас немає витрат на друк, що суттєво впливає на собівартість книги і, відповідно, ціну. По-друге, українці, які перебувають за кордоном, обмежені у доступі до друкованих книжок, тож електронні версії можуть стати для них хорошим аналогом.

По-третє, актуальним є й екологічне питання. Електронні видання — це спосіб збагатитись внутрішньо без необхідності вирубувати дерева.

Наше дослідження цільової аудиторії показало, що до електронних книжок сьогодні ставляться як до дешевшого, а то й зовсім безплатного додатка до паперової книжки.

Наразі ми є першим видавництвом в Україні, чия бізнес-модель побудована на виданні винятково електронних книжок», — зазначили в OLEAN.

Співзасновниця і головна редакторка видавництва Олена Новіцька, яка знає сім мов, особисто шукає і спілкується з авторами з різних країн, щоб відкрити для українського читача нові імена. Зокрема, тривають переговори з кількома польськими та мексиканським авторами.

Дві випускниці КПІ запустили в Україні видавництво OLEAN, що займається винятково електронними книгами

Видавництво планує зосередится на тематиці підприємництва, бізнесу, соціальної взаємодії та психології, архітектури й нерухомості, освіти та культури тощо. У планах OLEAN — видати п’ять книжок до кінця поточного року.

Джерело: «Детектор медиа», OLEAN


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