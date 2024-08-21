Дисплей E-Ink від Digital View не має батареї та живиться через Wi-Fi

Екрани E-Ink не тільки створюють ефект читання з паперу, але й споживають дуже мало електроенергії. Новий дисплей Digital View взагалі не має батареї та отримує необхідну енергію від бездротового модуля живлення Wi-Charge.

Наразі це не надто зручна для читання технологія — екран не оновлюватиметься поза зоною передавання енергії. Але це вже непоганий варіант для рекламних панелей магазинів, інформаційних табличок у музеях чи художніх галереях, довідкових екранів. Перевага такого рішення — можливість тримати дисплей завжди увімкненим.

Живлення та оновлення інформації відбувається через вбудований Wi-Fi. Модуль Wi-Charge забезпечує бездротовим живленням кілька пристроїв одночасно. Кожен дисплей споживає 500 мВт для підтримки з’єднання Wi-Fi, отримання даних та виводу зображення. У режимі очікування потрібно значно менше.

Модуль передавання AirCord у моделі Digital View ESP6-13 ePaper, схожий на шайбу, опційно доступний на сторінці монітора та потребує монтажу. Пристрій використовує інфрачервону технологію, щоб передавати енергію на відстань близько 9 м.

13,3-дюймовий кольоровий дисплей E Ink Spectra 6 ePaper має роздільну здатність 1200 x 1600 пікселів та достатню яскравість для дуже яскравого приміщення. Монітор ESP6-13 має алюмінієву раму, Wi-Fi, Bluetooth та роз’єм USB-C. Як це зазвичай буває з бізнес-орієнтованими технологіями, ціна не розголошується, але компанії, які бажають дізнатися більше, можуть зв’язатися з виробником.

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Джерело: New Atlas

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