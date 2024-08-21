Дисплей E-Ink від Digital View не має батареї та живиться через Wi-Fi

Екрани E-Ink не тільки створюють ефект читання з паперу, але й споживають дуже мало електроенергії. Новий дисплей Digital View взагалі не має батареї та отримує необхідну енергію від бездротового модуля живлення Wi-Charge.
Наразі це не надто зручна для читання технологія — екран не оновлюватиметься поза зоною передавання енергії. Але це вже непоганий варіант для рекламних панелей магазинів, інформаційних табличок у музеях чи художніх галереях, довідкових екранів. Перевага такого рішення — можливість тримати дисплей завжди увімкненим.
Живлення та оновлення інформації відбувається через вбудований Wi-Fi. Модуль Wi-Charge забезпечує бездротовим живленням кілька пристроїв одночасно. Кожен дисплей споживає 500 мВт для підтримки з’єднання Wi-Fi, отримання даних та виводу зображення. У режимі очікування потрібно значно менше.
Модуль передавання AirCord у моделі Digital View ESP6-13 ePaper, схожий на шайбу, опційно доступний на сторінці монітора та потребує монтажу. Пристрій використовує інфрачервону технологію, щоб передавати енергію на відстань близько 9 м.
13,3-дюймовий кольоровий дисплей E Ink Spectra 6 ePaper має роздільну здатність 1200 x 1600 пікселів та достатню яскравість для дуже яскравого приміщення. Монітор ESP6-13 має алюмінієву раму, Wi-Fi, Bluetooth та роз’єм USB-C. Як це зазвичай буває з бізнес-орієнтованими технологіями, ціна не розголошується, але компанії, які бажають дізнатися більше, можуть зв’язатися з виробником.
Анонсований монітор E-ink Modos Paper — низька затримка, кілька режимів та відкритий код
Джерело: New Atlas
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: