Новини Ігри 20.12.2023 о 17:31 comment views icon

Джеймс Кемерон використовував віртуальну камеру для режисури «Аватар: Шлях води»

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Юрій Орос

Автор новин

Джеймс Кемерон використовував віртуальну камеру для режисури «Аватар: Шлях води»

Джеймс Кемерон відомий своїми винахідливими інструментами для створення фільмів, і «Аватар: Шлях води» не є винятком. Режисер використовував спеціальну камеру, яка була «вікном» у віртуальний простір сцени.

На відео, яке можна подивитися на сайті Polygon, показано, що Кемерон та ще кілька людей зі знімальної групи фільма працюють з віртуальною камерою та пояснюють, як вона працює. Камерна установка дає змогу Кемерону ходити по простору і безпосередньо контролювати сцену, яка візуалізується, також можна імітувати різні техніки фільмування, наприклад візок або ручне знімання. Це надає Кемерону свободу для фільмування складних сцен дії та руху вручну.

«Аватар 3» у дворічному постпродакшені, Джеймс Кемерон стане громадянином Нової Зеландії та зніматиме сиквели до 2031 року

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