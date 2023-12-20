Джеймс Кемерон використовував віртуальну камеру для режисури «Аватар: Шлях води»

Джеймс Кемерон відомий своїми винахідливими інструментами для створення фільмів, і «Аватар: Шлях води» не є винятком. Режисер використовував спеціальну камеру, яка була «вікном» у віртуальний простір сцени.

На відео, яке можна подивитися на сайті Polygon, показано, що Кемерон та ще кілька людей зі знімальної групи фільма працюють з віртуальною камерою та пояснюють, як вона працює. Камерна установка дає змогу Кемерону ходити по простору і безпосередньо контролювати сцену, яка візуалізується, також можна імітувати різні техніки фільмування, наприклад візок або ручне знімання. Це надає Кемерону свободу для фільмування складних сцен дії та руху вручну.