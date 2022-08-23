«Джеймс Вебб» надіслав дивовижні знімки Юпітера з полярним сяйвом, яке у тисячу разів сильніше земного

Команда NASA використовує всі можливості найпотужнішого космічного телескопа “Джеймс Вебб” для вивчення Всесвіту. Нещодавно апарат передав нові зображення Юпітера, які допомогли набагато краще розгледіти особливості планети.

На першому знімку Юпітера, створеному з кількох кадрів, на північному та південному полюсах планети можна розгледіти полярне сяйво, викликане коливаннями магнітного поля. Цікавий факт – полярні сяйва на Юпітері є найяскравішими у Сонячній системі. Вони майже в тисячу разів сильніші за земні.

Також на знімках добре видно Велику червону пляму — гігантський атмосферний вихор на екваторі планети, в 1,3 раза більший за діаметр Землі.

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Варто зазначити, що знімки були виконані в ближньому інфрачервоному діапазоні, після чого їх штучно забарвили у білий, синій, зелений та жовтий кольори, щоб зробити наочнішими. Синій колір має найкоротшу інфрачервону довжину хвилі, тому він показує більш гарячі області планети порівняно з червоним. Глибші шари хмар “пофарбовані” в зелений або жовтий колір, а білі області, такі як Велика червона пляма, утворилися внаслідок відбиття сонячного світла.

На іншому фото показано Юпітер з його тонкими кільцями й два крихітні супутники — Амальтеєю і Адрастеєю. Знизу також можна побачити кілька тьмяних точок, які, ймовірно, є далекими галактиками.

Такі спостереження мають дати більше інформації про “життя” найбільшої планети Сонячної системи. Це, своєю чергою, може допомогти вченим зрозуміти поведінку газових гігантів за межами Сонячної системи.

Нагадаємо, нещодавно NASA опублікувало нові кольорові знімки галактик, туманностей та планет, отриманих за допомогою телескопа “Джеймс Вебб”. Залишається лише здогадуватися, знімки яких космічних об’єктів апарат надішле наступного разу.

Джерело: NASA