Галактики, туманності, планети — NASA опублікувало нові кольорові знімки, отримані за допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб»

На додаток до вчорашнього першого знімку скупчення галактик SMACS 0723 космічне агентство NASA опублікувало нові зображення та дані, отримані за допомогою потужного телескопа «Джеймс Вебб». Зображення демонструють яскраві туманності та екзотичні галактики з безпрецедентною деталізацією. Зупинимося коротко на деяких із них.

Квінтет Стефана

Це група із п’яти галактик у сузір’ї Пегаса, чотири з яких формують компактну групу галактик, п’ята галактика лише накладається на групу. На зображенні вони оточені різноколірною безліччю галактик і зірок, деякі з яких знаходяться в межах нашого Чумацького Шляху, а деякі набагато далі.

Чотири галактики Квінтета Стефана розташовані приблизно за 300 млн світлових років від нас. Вони постійно вступають у тісний контакт одна з одною, що спотворює їх форми та викликає шквал народження зірок у їхніх спіральних рукавах. Дві галактики у центрі зображення перебувають у процесі активного злиття.

WASP-96 B

WASP-96 – одинарна зірка в сузір’ї Фенікса на відстані приблизно 945 світлових років від Сонця. WASP-96 B – планета-гігант, що обертається навколо цієї зірки. Її маса становить приблизно половину маси Юпітера. На зображенні показаний спектр атмосфери WASP-96 B. Космічний телескоп «Джеймс Вебб» здатний оцінити атмосферу таких віддалених планет, що полегшує пошук та дослідження екзопланет.

Туманність Південне Кільце

Це гігантське бірюзове кільце в нічному небі, яке тягнеться на півсвітлового року в поперечнику. Вона також відома як туманність «Вісім вибухів», оскільки з певних точок зору може виглядати як перегорнута вісімка. Газ туманності розширюється, рухаючись зі швидкістю 14,5 км/с, швидко віддаляючись від подвійної зірки, що вмирає та знаходиться в центрі структури — яскравої цятки світла в центрі зображення. Завдяки можливостям та різним інструментам телескопа можна набагато чіткіше побачити подвійну зірку у центрі туманності.

SMACS 0723

Масивне скупчення галактик, розташоване за 4,6 млрд світлових років від нас. Вони настільки масивні, що спотворюють простір навколо себе, створюючи ефект лінзи, що збільшує галактики на задньому плані. Докладніше про нього ми розповідали в попередньому матеріалі.

Туманність Кіля

Туманність Кіля являє собою масивну хмару газу і пилу, що світиться, розташована приблизно в 7600 світлових роках від Землі. Туманність — це гігантський і жорстокий зоряний інкубатор, в якому живуть зірки, що знову формуються, розривають навколишні матеріали, а також зірки, що знаходяться на межі власного самознищення.

У той час як знімки туманності Кіля, зроблені телескопом Хаббл, свого часу були приголомшливими, останнє зображення телескопа «Джеймс Вебб» підіймає деталізацію на новий рівень. На знімку космічні скелі туманності показані в неймовірних деталях і кольорах, розкриваючи більше подробиць про цю область, ніж будь-коли раніше.

«Сьогодні ми вперше бачимо абсолютно нові зірки, які раніше були повністю приховані від нашого погляду», – сказала Ембер Строун, заступник наукового співробітника проєкту «Джеймс Вебб» у NASA.

На цьому зображенні можна побачити сотні нових зірок, яких вчені ще не бачили, а також ще сильніші струмені та бульбашки, викликані дитячими зірками, що відриваються від довколишніх газу та пилу.

Джерело: The Verge