EA нарешті випустила Plants vs. Zombies 3. Від анонсу пройшло 5 років

Минуло майже п’ять років відтоді, як EA анонсувала третю частину популярної мобільної гри Plants vs. Zombies. І ось Electronic Arts повідомила, що Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia (PvZ3) вийшла у ранній доступ в деяких країнах, як-от Великобританія, Нідерланди, Австралія, Філіппіни та Ірландія.

Як і попередні частини, PvZ3 — це гра в жанрі tower defense, де потрібно використовувати анімовані рослини, щоб захиститися від орди зомбі. EA заявляє, що в грі з’являться «нові персонажі, й ті що повернулися», а геймплей відображає «класичну боротьбу першої гри». PvZ3 безплатна, але будуть мікротранзакції.

Оригінальна гра Plants vs. Zombies вийшла на ПК і Mac у 2009 році, а потім і на мобільних пристроях. У 2011 році її розробника PopCap Games викупила EA і випустила Plants vs. Zombies 2 у 2013 році. Приблизно в той самий час гра перейшла від фіксованої плати у $2,99 до умовно-безплатного формату гри.

EA заявляє, що PvZ3 стане доступною в більшій кількості країн «пізніше», поки вона збирає відгуки протягом періоду «м’якого запуску».