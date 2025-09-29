Electronic Arts продається за $50 млрд, — WSJ

EA Play, EpicGames

За даними інсайдерів, видавець ігор Electronic Arts готують до продажу у приватну власність консорціуму інвесторів.

Electronic Arts нібито веде переговори про приватне придбання в рамках угоди на суму приблизно $50 млрд, повідомляють джерела The Wall Street Journal. Якщо так, угода стане найбільшим викупом компанії коштом кредитного фінансування в історії.

Група інвесторів включає приватну компанію Silver Lake, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії та інвестиційну компанію Джареда Кушнера Affinity Partners, може оприлюднити угоду з видавцем вже наступного тижня. Після повідомлення, що EA може стати приватною, її компанії зросли на 15%.

Корпорація Electronic Arts свого часу поглинула багато ігрових студій, як Bioware. Компанія видає такі ігри, як Battlefield, Dragon Age, The Sims, Need for Speed, Dead Space, Mass Effect, Apex Legends та ігри серії Star Wars у партнерстві с Disney. Також EA Sports відома спортивними іграми, як FIFA, NBA Live та NHL.

З 2010-х років Electronic Arts відчуває фінансові негаразди, що призвело до перманентних звільнені, закриттів ігор та студій, а також багатьох спроб зміни форми власності, продажів та придбань. Зрештою, у 2022 році почали з’являтися витоки про те, що EA розглядає можливість продажу великій корпорації. Серед можливих покупців називали Apple, Disney, та NBCUniversal. EA нібито наблизилася до фінальної угоди, за якою NBCUniversal відокремилася б від Comcast та інтегрувала б EA. Також говорили про придбання видавця Amazon, але згодом остання нібито втратила цікавість до угоди.

З 2023 року в Electronic Arts тривають ще більш масштабні скорочення діяльності. Компанія скасовує ігри та звільняє працівників, також відбуваються чисельні зміни у керівництві. Сталося розділення на EA Sports, котра займається спортивними іграми, та EA Entertainment, відповідальну за решту. Того ж року мав місце тривожний “дзвінок” для BioWare, з якої звільнили 20% персоналу, що призвело до судових позовів. Компанія передає розробку Star Wars: The Old Republic студії Broadsword.

У 2024 році EA звільнила 5% штату та скасувала неоголошену гру Star Wars. Компанія оголосила про відмову від ліцензованих франшиз так концентрацію на власних брендах. На початку 2025 по видавцю вдарили погані продажі торішніх Dragon Age: The Veilguard та EA Sports FC 25 , тоді новина призвела до обвалу акції на 16% за один день, що спричинило скорочення в Bioware, зокрема розгін команди Veilguard. У квітні були звільнені близько 300 співробітників та скасована гра у серії Titanfall. Протягом року компанія продовжує скорочувати студії та скасовувати ігри.