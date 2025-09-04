Реалістичніше, ніж будь-коли: вперше з часів Hardline Battlefield 6 отримала рейтинг "лише для дорослих”

Battlefield 6 / EA

Battlefield 6 вперше за десять років отримала рейтинг “лише для дорослих” через криваві сцени, жорстке насильство та лайку.

Востаннє серія зіштовхувалася з таким у 2015 році після релізу Battlefield Hardline. Але через десять років компанія повертається до М-рейтингу, що робить Battlefield 6 третьою такою у франшизі. До цього M-рейтинг мали Battlefield 4 та Hardline, і обидві гри сприйняли доволі позитивно. Battlefield 1 теж виходила з позначкою “M”, але там не було таких кривавих сцен, тому шоста частина повертає серію до значно відвертішого підходу.

Рекордно популярна бета-версія показала, що розробники роблять ставку на реалістичність: масштабні руйнування, відчуття запеклих боїв і максимальне занурення. Фанати дуже тепло зустріли тестування, а деякі після нищівного трейлеру Call of Duty Black Ops 7 назвати шосту частину BF ще більш перспективною. CoD взагалі вважають основним конкурентом майбутнього шутера Electronic Arts, але різниця в ціні там суттєва: ₴3 399 (Black Ops 7) проти ₴1 699 (BF6).

Хоча бета-тестування показало мультиплеєр, який матиме дев’ять мап, гравців цікавить також режим “королівської битви”. Офіційно деталі про нього не розкривали, але у мережі показали 9 хвилин геймплею. Він поки виглядає сирим і можуть внести зміни, але там очікується плавання, атаки з води, стрибки з парашутами, руйнування оточення кувалдою тощо. До релізу залишається місяць, тож гравці можуть отримати ексклюзивні предмети, якщо зіграють в Battlefield 2042.

Реліз Battlefield 6 запланований на 6 жовтня 2025 року для ПК і консолей. Тайтл розповідає про загадкову військову організацію Pax Armata, яка вирішила влаштувати конфлікт світового рівня.

Джерело: Tech4Gamers