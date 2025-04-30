EA звільнила до 400 людей у своїх студіях і скасувала шутер у всесвіті Titanfall

Apex Legends

Electronic Arts звільнила від 300 до 400 працівників, зокрема близько 100 розробників зі студії Respawn. І ще скасувала гру по Titanfall.

Як повідомило джерело, знайоме з ситуацією, офіційно EA не підтвердила конкретні цифри. Але компанія визнала, що відбулися скорочення, які нібито «розподіляють ресурси для стимулювання майбутнього зростання». Для цього було скасовано проєкт з кодовою назвою R7 — це мав бути шутер, дія якого розгорталася у тому ж всесвіті, що й Titanfall та Apex Legends. R7 не було анонсовано публічно, він був на ранній стадії розробки. Хоча чутки про Titanfall 3 зовсім нещодавно вирували.

«Зосереджуючись на майбутньому, ми прийняли рішення відмовитися від двох інкубаційних проєктів на ранній стадії та внести деякі цільові корективи в команду в Apex Legends та Star Wars Jedi. Ці рішення непрості, і ми глибоко вдячні кожному члену команди, якого це стосується – їхня креативність та внесок допомогли перетворити Respawn на те, чим він є сьогодні», — підтвердила ці зміни Respawn, хоча без уточнення масштабів.

У заяві також зазначено, що Respawn «розширює можливості Apex» і «інвестує в те, що буде далі для франшизи». Прямо не сказано, але це може бути натяком на повноцінну нову гру у всесвіті Apex Legends.

Що стосується Star Wars Jedi, Respawn знову згадала про третю частину серії. Команда нібито прагне «підняти планку для розповіді сюжету та ігрового процесу», але тепер виникає питання, як саме вони це зроблять після такого масового скорочення.

EA за останній рік вже кілька разів зменшувала штати та скасовувала ігри, зокрема згорнула гру Respawn про Мандалорця. А пізніше відмовила творцю Dead Space у розробці четвертої частини гри. Разом з тим студію BioWare скоротили до менш ніж 100 працівників та перевели на розробку Mass Effect. Цього разу компанія офіційно назвала це «змінами, які більш ефективно узгоджують команди та розподіляють ресурси». Ці зміни торкаються і акторів озвучування, оскільки раніше залучених до Apex Legends змушували навчати ШІ, який їх має замінити.

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Джерело: Bloomberg