Новини IT-бізнес 11.09.2023 о 19:03

Embracer Group планує продати Gearbox Entertainment – творця Borderlands

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Вадим Карпусь

Автор новин

Холдинг Embracer Group розглядає можливість продажу студії Gearbox Entertainment – творця серії ігор Borderlands. Це стало наслідком провалу угоди на суму $2 млрд. І тепер компанія шукає способів заробити гроші.

В останні кілька років Embracer Group активно скуповувала ігрові студії та франшизи, накопичивши велике портфоліо у сфері розваг. Тепер холдингу належать група коміксів Dark Horse, творець Tomb Raider Crystal Dynamics, а також права на франшизи на «Володар перснів» та «Гобіт».

Проте влітку компанія зірвала велику угоду, що змусило Embracer Group зайнятися планом реструктуризації. Він передбачає скорочення витрат, звільнення, а також закриття та розпродаж окремих підрозділів та дочірніх компаній. Днями стало відомо про закриття студії Volition Games розробника серії Saints Row. А тепер з’ясувалося, що Gearbox Entertainment знаходиться у списку потенційного продажу активів.

Embracer Group придбала Gearbox Entertainment у 2001 році в рамках угоди на суму близько $1,3 млрд. З того часу компанія випустила два спін-оффи Borderlands, а фільм про Borderlands має вийти у 2024 році. У липні компанія опублікувала Remnant 2 – RPG-шутер, що став бестселером місяця в США. Embracer Group має намір продати Gearbox Entertainment міжнародним ігровим групам, хоча угода може не відбутися.

Джерело: The Verge

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