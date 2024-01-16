Новини Кіно 16.01.2024 о 11:40 comment views icon

«Еммі-2023‎»: тріумф «‎Сварки», «‎Спадкоємців» та «‎Ведмедя» — і жодної перемоги в основних категоріях для «‎Останніх з нас» і «Теда Лассо‎»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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15 січня стартувала 75-та церемонія вручення «Еммі‎» (раніше перенесена через страйки) — премії, що відзначає головні телевізійні досягнення року. Одразу три шоу домінували під час нагородження: у «‎Спадкоємців» та «‎Ведмедя» з перемогами в головних категоріях по 6 нагород, тоді як у «‎Сварки» — 5 трофеїв включно зі званням найкращого мінісеріалу.

«‎Спадкоємці» отримав звання найкращого драматичного серіалу, тоді як виконавців головних ролей Кірана Калкіна та Сару Снук відзначили як найкращих акторів (у Меттью Макфадьєна теж нагорода — за найкращу роль другого плану). Джессі Армстронга та Марка Майлода вітали як кращих сценариста та режисера відповідно.

«‎Ведмідь» своєю чергою став найкращим комедійним серіалом — з акторськими нагородами для Джеремі Алена Вайта, Айо Едебірі та Ебона Мосс-Бакрака, а також трофеями за сценарій та режисуру для Крістофера Сторера. Найкращим мінісеріалом визнали «Сварку‎» — головні зірки Стівен Юн та Алі Вонг отримали акторські відзнаки, а Лі Сон Джина відзначили за сценарій та режисуру.

Тим часом Елтон Джон нарешті оформив свій ЕҐОТ«Еммі-2023‎»: тріумф «‎Сварки», «‎Спадкоємців» та «‎Ведмедя» — і жодної перемоги в основних категоріях для «‎Останніх з нас» і «Теда Лассо‎»«Еммі-2023‎»: тріумф «‎Сварки», «‎Спадкоємців» та «‎Ведмедя» — і жодної перемоги в основних категоріях для «‎Останніх з нас» і «Теда Лассо‎»ЕҐОТ — звання, що присуджується людям, які отримали «Еммі», «Ґреммі», «Оскар» і «Тоні» (такими відзнаками можуть похизуватися всього 18 людей в історії)., поповнивши колекцію премією «‎Еммі» за пряму трансляцію свого останнього концерту «Elton Live: Farewell From Dodger Stadium‎».

«Останні з нас» і «Тед Лассо» (24 і 21 номінація відповідно) — не отримали жодної нагороди в основних категоріях, хоча драма HBO раніше була відзначена кількома «технічними» та акторськими нагородами.

Переможці телевізійної премії «Еммі-2023‎»

Найкращий драматичний серіал

  • «Андор» (Disney+)
  • «Краще подзвоніть Солу» (AMC)
  • «Дім Дракона» (HBO)
  • «Корона» (Netflix)
  • «Останні з нас» (HBO)
  • «Білий лотос» (HBO)
  • «Спадкоємці» (HBO)
  • «Шершні» (Showtime)

Найкращий комедійний серіал

  • «Початкова школа Ебботт» (ABC)
  • «Баррі» (HBO)
  • «Вбивства в одній будівлі» (Hulu)
  • «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • «Ведмідь» (FX)
  • «Суд присяжних» (Freevee)
  • «Дивовижна місис Мейзел» (Amazon)
  • «Венздей» (Netflix)

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

  • «Сварка» (Netflix)
  • «Дейзі Джонс і шестеро» (Amazon Prime)
  • «Флейшман у біді» (Hulu)
  • «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)
  • «Обі-Ван Кенобі» (Disney+)

Найкраща акторка (головна роль у драмі)

  • Белла Рамзі, «Останні з нас» (HBO)
  • Елізабет Мосс, «Розповідь служниці» (Hulu)
  • Шерон Горган, «Погані сестри» (Apple TV+)
  • Мелані Лінські, «Шершні» (Showtime)
  • Кері Рассел, «Дипломат» (Netflix)
  • Сара Снук, «Спадкоємці» (HBO)

Найкращий актор (головна роль у драмі)

  • Джефф Бріджес, «Старий» (FX)
  • Боб Оденкірк, «Краще подзвоніть Солу» (AMC)
  • Браян Кокс, «Спадкоємці» (HBO)
  • Джеремі Стронг, «Спадкоємці» (HBO)
  • Кіран Калкін, «Спадкоємці» (HBO)
  • Педро Паскаль, «Останні з нас» (HBO)

Найкраща акторка (головна роль у комедії)

  • Крістіна Епплгейт, «Мертвий для мене» (Netflix)
  • Дженна Ортега, «Венздей» (Netflix)
  • Наташа Ліонн, «Покерфейс» (Peacock)
  • Квінта Брансон, «Початкова школа Еббот» (ABC)
  • Рейчел Броснаген, «Дивовижна місис Мейзел» (Amazon)

Найкращий актор (головна роль у комедії)

  • Білл Гейдер, «Баррі» (HBO)
  • Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь» (FX)
  • Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі» (Hulu)
  • Джейсон Сіґел, «Правдива терапія» (Apple TV+)

Найкраща акторка (головна роль у мінісеріалі або серіалі-антології)

  • Алі Вонг, «Сварка» (Netflix)
  • Домінік Фішбек, «Рій» (Amazon Prime)
  • Джессіка Честейн «Джордж і Теммі» (Showtime)
  • Кетрін Ган, «Тендітні створіння» (Hulu)
  • Ліззі Каплан, «Флейшман у біді» (FX)
  • Райлі Кіо, «Дейзі Джонс і шестеро» (Amazon Prime)

Найкращий актор (головна роль у мінісеріалі або серіалі-антології)

  • Майкл Шеннон, «Джордж і Теммі» (Showtime)
  • Деніел Редкліфф, «Дивний: Історія Ела Янковича» (Roku Channel)
  • Еван Пітерс, «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)
  • Кумайл Нанджіані, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)
  • Стівен Юн, «Сварка» (Netflix)
  • Терон Еджертон, «Чорний птах» (Apple TV+)

Найкращий актор другого плану (мінісеріал, серіал-антологія або телефільм)

  • Джессі Племонс, «Любов і смерть» (HBO)
  • Джозеф Лі, «Сварка» (Netflix)
  • Мюррей Бартлетт, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)
  • Пол Волтер Гаузер, «Чорний птах» (Apple TV+)
  • Рей Ліотта, «Чорний птах» (Apple TV+)
  • Річард Дженкінс, «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)
  • Янг Мазіно, «Сварка» (Netflix)

Найкраща акторка другого плану (мінісеріал, серіал-антологія або телефільм)

  • Анналі Ешфорд, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)
  • Каміла Морроне, «Дейзі Джонс і шестеро» (Amazon Prime)
  • Клер Дейнс, «Флейшман у біді» (FX)
  • Джульєтт Льюїс, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)
  • Марія Белло, «Сварка» (Netflix)
  • Мерріт Вевер, «Тендітні створіння» (Hulu)
  • Нісі Неш-Беттс, «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)

Найкраща акторка другого плану (комедійний серіал)

  • Алекс Борштейн, «Дивовижна місис Мейзел» (Amazon)
  • Айо Едебірі, «Ведмідь» (FX)
  • Ханна Веддінгем, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джанель Джеймс, «Початкова школа Еббот» (ABC)
  • Джессіка Вільямс, «Правдива терапія» (Apple TV+)
  • Джуно Темпл, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Шеріл Лі Ральф, «Початкова школа Еббот» (ABC)

Найкращий актор другого плану (комедійний серіал)

  • Ентоні Керріган, «Баррі» (HBO)
  • Бретт Голдштейн, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Ебон Мосс-Бахрах, «Ведмідь» (FX)
  • Генрі Вінклер, «Баррі» (HBO)
  • Джеймс Марсден, «Суд присяжних» (Freevee)
  • Філ Данстер, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Тайлер Джеймс Вільямс, «Початкова школа Еббот» (ABC)

Найкраща акторка другого плану (драматичний серіал)

  • Обрі Плаза, «Білий лотос» (HBO)
  • Елізабет Дебікі, «Корона» (Netflix)
  • Дж. Сміт-Кемерон, «Спадкоємці» (HBO)
  • Дженніфер Кулідж, «Білий лотос» (HBO)
  • Меганн Фахі, «Білий лотос» (HBO)
  • Сабріна Імпаччіаторе, «Білий лотос» (HBO)
  • Сімона Табаско, «Білий лотос» (HBO)
  • Реа Сігорн, «Краще подзвоніть Солу» (AMC)

Найкращий актор другого плану (драматичний серіал)

  • Алан Рак, «Спадкоємці» (HBO)
  • Александр Скашґорд, «Спадкоємці» (HBO)
  • Ф. Мюррей Абрахам, «Білий лотос» (HBO)
  • Меттью Макфадьєн, «Спадкоємці» (HBO)
  • Майкл Імперіолі, «Білий лотос» (HBO)
  • Ніколас Браун, «Спадкоємці» (HBO)
  • Тео Джеймс, «Білий лотос» (HBO)
  • Вілл Шарп, «Білий лотос» (HBO)

Найкраще ток-шоу

  • «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
  • «Late Night With Seth Meyers» (NBC)
  • «The Daily Show With Trevor Noah» (Comedy Central)
  • «The Late Show With Stephen Colbert» (CBS)
  • «The Problem With Jon Stewart» (Apple TV+)
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