«Еммі-2023‎»: тріумф «‎Сварки», «‎Спадкоємців» та «‎Ведмедя» — і жодної перемоги в основних категоріях для «‎Останніх з нас» і «Теда Лассо‎»

15 січня стартувала 75-та церемонія вручення «Еммі‎» (раніше перенесена через страйки) — премії, що відзначає головні телевізійні досягнення року. Одразу три шоу домінували під час нагородження: у «‎Спадкоємців» та «‎Ведмедя» з перемогами в головних категоріях по 6 нагород, тоді як у «‎Сварки» — 5 трофеїв включно зі званням найкращого мінісеріалу.

«‎Спадкоємці» отримав звання найкращого драматичного серіалу, тоді як виконавців головних ролей Кірана Калкіна та Сару Снук відзначили як найкращих акторів (у Меттью Макфадьєна теж нагорода — за найкращу роль другого плану). Джессі Армстронга та Марка Майлода вітали як кращих сценариста та режисера відповідно.

«‎Ведмідь» своєю чергою став найкращим комедійним серіалом — з акторськими нагородами для Джеремі Алена Вайта, Айо Едебірі та Ебона Мосс-Бакрака, а також трофеями за сценарій та режисуру для Крістофера Сторера. Найкращим мінісеріалом визнали «Сварку‎» — головні зірки Стівен Юн та Алі Вонг отримали акторські відзнаки, а Лі Сон Джина відзначили за сценарій та режисуру.

Тим часом Елтон Джон нарешті оформив свій ЕҐОТ ЕҐОТ — звання, що присуджується людям, які отримали «Еммі», «Ґреммі», «Оскар» і «Тоні» (такими відзнаками можуть похизуватися всього 18 людей в історії)., поповнивши колекцію премією «‎Еммі» за пряму трансляцію свого останнього концерту «Elton Live: Farewell From Dodger Stadium‎».

«Останні з нас» і «Тед Лассо» (24 і 21 номінація відповідно) — не отримали жодної нагороди в основних категоріях, хоча драма HBO раніше була відзначена кількома «технічними» та акторськими нагородами.

Переможці телевізійної премії «Еммі-2023‎»

Найкращий драматичний серіал

«Андор» (Disney+)

«Краще подзвоніть Солу» (AMC)

«Дім Дракона» (HBO)

«Корона» (Netflix)

«Останні з нас» (HBO)

«Білий лотос» (HBO)

«Спадкоємці» (HBO)

«Шершні» (Showtime)

Найкращий комедійний серіал

«Початкова школа Ебботт» (ABC)

«Баррі» (HBO)

«Вбивства в одній будівлі» (Hulu)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Ведмідь» (FX)

«Суд присяжних» (Freevee)

«Дивовижна місис Мейзел» (Amazon)

«Венздей» (Netflix)

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

«Сварка» (Netflix)

«Дейзі Джонс і шестеро» (Amazon Prime)

«Флейшман у біді» (Hulu)

«Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)

«Обі-Ван Кенобі» (Disney+)

Найкраща акторка (головна роль у драмі)

Белла Рамзі, «Останні з нас» (HBO)

Елізабет Мосс, «Розповідь служниці» (Hulu)

Шерон Горган, «Погані сестри» (Apple TV+)

Мелані Лінські, «Шершні» (Showtime)

Кері Рассел, «Дипломат» (Netflix)

Сара Снук, «Спадкоємці» (HBO)

Найкращий актор (головна роль у драмі)

Джефф Бріджес, «Старий» (FX)

Боб Оденкірк, «Краще подзвоніть Солу» (AMC)

Браян Кокс, «Спадкоємці» (HBO)

Джеремі Стронг, «Спадкоємці» (HBO)

Кіран Калкін, «Спадкоємці» (HBO )

) Педро Паскаль, «Останні з нас» (HBO)

Найкраща акторка (головна роль у комедії)

Крістіна Епплгейт, «Мертвий для мене» (Netflix)

Дженна Ортега, «Венздей» (Netflix)

Наташа Ліонн, «Покерфейс» (Peacock)

Квінта Брансон, «Початкова школа Еббот» (ABC)

Рейчел Броснаген, «Дивовижна місис Мейзел» (Amazon)

Найкращий актор (головна роль у комедії)

Білл Гейдер, «Баррі» (HBO)

Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь» (FX)

Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі» (Hulu)

Джейсон Сіґел, «Правдива терапія» (Apple TV+)

Найкраща акторка (головна роль у мінісеріалі або серіалі-антології)

Алі Вонг, «Сварка» (Netflix)

Домінік Фішбек, «Рій» (Amazon Prime)

Джессіка Честейн «Джордж і Теммі» (Showtime)

Кетрін Ган, «Тендітні створіння» (Hulu)

Ліззі Каплан, «Флейшман у біді» (FX)

Райлі Кіо, «Дейзі Джонс і шестеро» (Amazon Prime)

Найкращий актор (головна роль у мінісеріалі або серіалі-антології)

Майкл Шеннон, «Джордж і Теммі» (Showtime)

Деніел Редкліфф, «Дивний: Історія Ела Янковича» (Roku Channel)

Еван Пітерс, «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)

Кумайл Нанджіані, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)

Стівен Юн, «Сварка» (Netflix)

Терон Еджертон, «Чорний птах» (Apple TV+)

Найкращий актор другого плану (мінісеріал, серіал-антологія або телефільм)

Джессі Племонс, «Любов і смерть» (HBO)

Джозеф Лі, «Сварка» (Netflix)

Мюррей Бартлетт, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)

Пол Волтер Гаузер, «Чорний птах» (Apple TV+)

Рей Ліотта, «Чорний птах» (Apple TV+)

Річард Дженкінс, «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)

Янг Мазіно, «Сварка» (Netflix)

Найкраща акторка другого плану (мінісеріал, серіал-антологія або телефільм)

Анналі Ешфорд, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)

Каміла Морроне, «Дейзі Джонс і шестеро» (Amazon Prime)

Клер Дейнс, «Флейшман у біді» (FX)

Джульєтт Льюїс, «Ласкаво просимо в Чіппендейлс» (Hulu)

Марія Белло, «Сварка» (Netflix)

Мерріт Вевер, «Тендітні створіння» (Hulu)

Нісі Неш-Беттс, «Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» (Netflix)

Найкраща акторка другого плану (комедійний серіал)

Алекс Борштейн, «Дивовижна місис Мейзел» (Amazon)

Айо Едебірі, «Ведмідь» (FX)

Ханна Веддінгем, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джанель Джеймс, «Початкова школа Еббот» (ABC)

Джессіка Вільямс, «Правдива терапія» (Apple TV+)

Джуно Темпл, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Шеріл Лі Ральф, «Початкова школа Еббот» (ABC)

Найкращий актор другого плану (комедійний серіал)

Ентоні Керріган, «Баррі» (HBO)

Бретт Голдштейн, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Ебон Мосс-Бахрах, «Ведмідь» (FX)

Генрі Вінклер, «Баррі» (HBO)

Джеймс Марсден, «Суд присяжних» (Freevee)

Філ Данстер, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Тайлер Джеймс Вільямс, «Початкова школа Еббот» (ABC)

Найкраща акторка другого плану (драматичний серіал)

Обрі Плаза, «Білий лотос» (HBO)

Елізабет Дебікі, «Корона» (Netflix)

Дж. Сміт-Кемерон, «Спадкоємці» (HBO)

Дженніфер Кулідж, «Білий лотос» (HBO)

Меганн Фахі, «Білий лотос» (HBO)

Сабріна Імпаччіаторе, «Білий лотос» (HBO)

Сімона Табаско, «Білий лотос» (HBO)

Реа Сігорн, «Краще подзвоніть Солу» (AMC)

Найкращий актор другого плану (драматичний серіал)

Алан Рак, «Спадкоємці» (HBO)

Александр Скашґорд, «Спадкоємці» (HBO)

Ф. Мюррей Абрахам, «Білий лотос» (HBO)

Меттью Макфадьєн, «Спадкоємці» (HBO)

Майкл Імперіолі, «Білий лотос» (HBO)

Ніколас Браун, «Спадкоємці» (HBO)

Тео Джеймс, «Білий лотос» (HBO)

Вілл Шарп, «Білий лотос» (HBO)

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