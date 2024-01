Серіал The Last of Us отримав 8 нагород «Еммі»

Тріумфатором першого вечору нагородження «Еммі» став серіал The Last of Us за мотивами однойменної гри, з Пітером Паскалем та Беллою Рамзі у головних ролях.

Нагороду у номінації «Найкращий запрошений актор в драматичному серіалі» отримав Нік Офферман за роль Білла.

Сторм Рейд, яка зіграла Райлі Абель, отримала нагороду як найкраща запрошена акторка. Інші нагороди The Last of Us:

Видатний протезний грим

Видатні спеціальні візуальні ефекти в сезоні або фільмі

Видатний дизайн основного тайтлу

Видатний монтаж звуку у комедійному чи драматичному серіалі

Видатне мікшування звуку у комедійному чи драматичному серіалі

Видатний монтаж зображення у драматичному серіалі

Шоураннер Крейг Мейзін казав минулого року, що другий сезон шоу не охоплюватиме всю гру The Last of Us Part 2 і що серіал може тривати від трьох до п’яти сезонів, «але чотири здається хорошим числом». Голова Naughty Dog Ніл Дракманн натякав на продовження гри, хоча невідомо, чи вона зараз розробляється.

Також отримали нагороди Джудіт Лайт як запрошена акторка у комедії за «Poker Face», чоловічий аналог цієї нагороди отримав Сем Річардсон з «Теда Лассо». Були нагороджені серіали «Дейзі Джонс і шестеро» та «Дивовижна місис Мейзел», координація трюків у «The Boys», а також багато інших фільмів та серіалів – перелік за посиланням.

Стрімінг Roku отримав приз за найкращий телевізійний фільм «Дивний: історія Ела Янковича». Справжній Weird The Al Yankovic брав участь у нагородженні.

