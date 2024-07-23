Ентузіаст розігнав ЕПТ-монітор до 700 Гц — але грати на ньому важко

Монітор з найбільшою швидкістю оновлення може бути чимось неочікуваним. Особливо якщо це старий ЕПТ IIyama Vision Master Pro 512, розігнаний до 700 Гц.

На YouTube-каналі RetroGamingBase не вперше звертаються до Vision Master — раніше вдавалося розігнати цей конкретний монітор до 500 Гц. Це лише на 40 Гц менше, ніж у найшвидшого ігрового монітора Asus ROG Swift Pro PG248QP.

Але є нюанс: сучасні швидкісні ігрові монітори підтримують роздільну здатність або більше, тоді як IIyama з 500 Гц працює лише в 320 x 200 пікселів. Після успішного тестування 600 Гц з 150p (під час якого монітор відмовився показувати фактичну частоту оновлення у вбудованому інтерфейсі), Vision Pro запустився на 700 Гц із роздільною здатністю 320 x 120.

Після початкового тесту з цими значеннями експеримент завершили, щоб не пошкодити пристрій. Зараз не так просто знайти новий пристойний ЕПТ-монітор, тим більше такий витривалий. Дослідник зараз шукає ще один пристрій для проведення ігрових тестів. На каналі сумніваються, що комп’ютер коректно відтворить Windows 11 на моніторі з такою низькою роздільною здатністю.

Згідно з офіційною сторінкою монітора IIyama Vision Master Pro, він має діагональ 22”. Інші характеристики мають бути у посиланні на PDF, яке вже не працює. Результати пошуку говорять про максимальну роздільну здатність 2048 x 1536 та вбудований чотирипортовий USB-концентратор (люкс!) і заявлену вагу 30 кг.

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Джерело: PC Gamer

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