Інформатика мрії: учнів польської школи вчать оверклокінгу зі спонсорами та призами

Олександр Федоткін

u/2C_Wizard / Reddit

Один з користувачів Reddit u/2C_Wizard оприлюднив фото з комп’ютерної лабораторії з власної школи у Польщі, де учнів вчать розганяти ПК-обладнання. Така інформатика, мабуть, мрія кожного.


Учень зазначає, що тут, на відміну від традиційних комп’ютерних курсів, вчать розганяти комп’ютерне обладнання та проводять турніри з оверклокінгу. Подібна практика дійсно дозволяє зрозуміти, як реально працює обладнання на відміну від теоретичних знань, що необхідні більше для галочки під час екзамену. Вчитель ентузіаст самостійно придбав установку для рідинного охолодження. Учні зі свого боку приносять власні системи для участі у змаганнях з розгону процесорів та відеокарт.

“Ми вже провели два подібні заходи. Все почалося з того, що один із наших викладачів, великий прихильник розгону в польському середовищі, запропонував нам спробувати щось масштабніше. В основному це студенти, які максимально розганяють процесори/відеокарти, налаштовують BIOS, запускають бенчмарки, іноді щось ламають (один студент зламав два блоки живлення на першому заході), але в цьому й полягає вся принада. Ми все організували у спортивному залі й навіть змогли запустити кілька досить серйозних збірок. Під час заходу навіть йшла невелика трансляція”, — розповідає u/2C_Wizard.

Лабораторію облаштували у спортивному залі. Понад два десятки учнів займаються підвищенням продуктивності власних ПК, самостійно розганяючи процесори та відеокарти. Серед експонатів можна побачити ретро-системи, ноутбуки, стенди та деякі приклади систем середнього та високого рівня.

Окрім цього проводиться онлайн-трансляція змагань з оверклокінгу, а спонсори пропонують реальні призи у вигляді ПК-обладнання, зокрема, процесори, відеокарти, системи рідинного охолодження та блоки живлення.  Переможці останніх змагань отримали  AMD Ryzen 5 7600x, GeForce RTX 4060, систему рідинного охолодження 360mm та блок живлення потужністю 650 Вт.


Джерело: wccftechReddit

