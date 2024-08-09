Епічний провал: фільм Borderlands / «Бордерлендз» зібрав мізерні 6% на Rotten Tomatoes

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Стрічка, на яку шанувальники чекали майже десятиліття, не виправдала сподівань глядачів.

Відеогра Borderlands здобула визнання завдяки своєму чорному гумору, оригінальній зброї, динамічним боям та яскравим персонажам. Однак кінематографічна версія, схоже, не зуміла передати ці ключові елементи на великому екрані.

Спочатку Borderlands отримав 0% від Rotten Tomatoes на основі 23 відгуків. Тепер становить не набагато кращі 6%. Режисер Елай Рот зазнав критики за свій підхід до розповіді історії Ліліт, головної героїні, яка повертається на планету Пандора. Критики вказують на слабкий сценарій та невдалу адаптацію ігрового всесвіту.

«Фіаско Елая Рота настільки нудно шаблонне та недбале, що навіть штучний інтелект вважав би його надто плагіатним», — написав Нік Шагер із The Daily Beast про неоригінальний і поспіхом написаний сценарій фільму.

«Borderlands тягнеться крізь свій сценарій пошуку скарбів і нескінченні запозичення з кращих франшиз, від “Смертельної зброї” до “Зоряних війн”. Після цього хочеться піти додому і підірвати свою PlayStation», — написав Боб Штраус із San Francisco Chronicle.

Деякі глядачі порівнюють «Бордерлендз» із «Вартовими Галактики» від Marvel, але не на користь першого. Схожість у візуальному стилі та гуморі викликала звинувачення у наслідуванні.

Зірковий акторський склад, включно з Кейт Бланшетт, Кевіном Гартом та Джеймі Лі Кертіс, не зміг врятувати ситуацію. Критики вказують на невідповідність акторів їхнім ігровим прототипам.

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Рішення зробити фільм з рейтингом PG-13 також викликало сумніви. Оригінальна гра має рейтинг «M» (для дорослих), і зміна цільової аудиторії могла вплинути на загальне сприйняття фільму.

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Джерело: Gamerant, Destructoid

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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