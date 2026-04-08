Голова Marvel TV несподівано заговорив про другий сезон "Жінки-Халк": "Я б хотів зняти більше"

Голова Marvel TV хоче другий сезон "Жінки-Халк", але фанати не поділяють ентузіазму / Marvel

Глава Marvel TV публічно розкрив те, чого студія роками не визнавала: “Жінка-Халк” була хітом. Онлайн-хейт і реальні перегляди розійшлись кардинально — і тепер Брад Віндербаум відкрито говорить про бажання зняти “Жінку-Халк” сезон 2.





У свіжому епізоді подкасту The Escape Pod Віндербаум несподівано відверто висловився про серіал 2022 року.

“Жінка-Халк” — “один із наших найкращих серіалів за показниками. Він просто зайшов широкій аудиторії. Був розрив між реакцією широкої аудиторії та реакцією фанатів. Я б хотів мати можливість зняти більше “Жінки-Халк”. Сподіваюся, колись. Можливо.

Ці слова прозвучали на тлі того, що в середовищі MCU серіал вважається одним із найдискусійніших. На Rotten Tomatoes він має 80% від критиків — і лише 32% від аудиторії, найнижчий показник серед усіх серіалів Marvel на Disney+.

Водночас Віндербаум стверджує: кричущий хейт у Мережі не відображав реального споживання контенту.





Слова про бажання зняти більше — не те саме, що зелене світло. Коли ведучі подкасту зауважили, що другий сезон малоймовірний з огляду на реакцію фандому, Віндербаум відповів просто: “Знаю”. Головна перешкода — не глядачі, а гроші. Ще в 2024 році сама Тетяна Маслані пояснювала відсутність продовження просто:

“Думаю, ми роздули наш бюджет, і Disney сказав “ні, дякую”.

За даними Variety, один епізод серіалу коштував близько $25 млн — більше, ніж фінальні серії “Гри престолів”.

Тим часом Marvel Television свідомо змінила стратегію, поставивши на дорожчі у виробництві, але більш лояльні до фандому проєкти — “Шибайголова: Народжений наново” та Wonder Man. Показово, що “Жінка-Халк” від початку була заявлена як принципово інший проєкт для MCU: ситком про адвоката, що спеціалізується на справах за участі надлюдей.

Джерело: IGN