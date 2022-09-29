Eviation Alice — повністю електричний 9-місний літак здійснив перший випробувальний політ на висоті 1000 метрів

Прототип повністю електричного пасажирського літака Eviation Alice вперше здійснив випробувальний політ, що знаменує важливий етап для авіації – вільної від вуглецевих забруднень.

Дев’ятимісний приміський літак Alice, оснащений двома електродвигунами потужністю 640 кВт, здійнявся в небо 27 вересня о 7:10 ранку з міжнародного аеропорту округу Грант штату Вашингтон.

Take-off 7:10 a.m.

Alice is flying pic.twitter.com/V7sIpPGfpB — Dominic Gates (@dominicgates) September 27, 2022

Alice випереджає багато електричних літаків, що знаходяться на стадії розробки. Він може стати першим абсолютно новим, повністю електричним комерційним літаком, якщо Федеральне управління цивільної авіації сертифікує його для перевезення пасажирів.

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США намагаються позбавитися забруднень, які вони виробляють в останні десятиліття, включаючи викиди від авіації. Щоб зробити більші літаки менш забруднюючими, адміністрація Байдена розглядає виробництво стійкого авіаційного палива, яке може бути виготовлене з кукурудзи, водоростей або навіть відходів.

Цілком електричні літаки, такі як Alice, потенційно допоможуть уникнути забруднень на коротких маршрутах між невеликими регіональними аеропортами.

Виробник Alice, що базується в штаті Вашингтон, компанія Eviation, назвала літак, надихнувшись книгою “Аліса в країні чудес” та піснею Jefferson Airplane “White Rabbit”. Літак планують використовувати для приміських, вантажних та представницьких рейсів на відстань від 240 до 400 км. Згідно зі статистикою Eviation, максимальне корисне навантаження Alice складе від 2500 до 2600 фунтів, а його максимальна робоча швидкість становитиме 260 вузлів (480 км/год).

Однак перший випробувальний політ тривав лише вісім хвилин, і літак досяг висоти 1060 метрів. Мета випробування – збір даних для поліпшення конструкції літака. Alice ще має пройти довгий шлях, перш ніж зможе злетіти з пасажирами на борту.

Зрештою Alice має вийти у трьох конфігураціях: дев’ятимісний приміський літак, шестимісний VIP-літак та версія для електронних вантажів. Обмежений розмір пов’язаний із ємністю батареї.

Гальмують розвиток електроповітряної галузі саме акумулятори. Вони можуть живити літак відновлюваною енергією замість нафтового палива, проте мають велику вагу, що може обтяжувати літак та знижувати його ефективність. Крім того, вони ще не можуть утримувати достатньо заряду для більш тривалих польотів. Також є деякі проблеми безпеки з літій-іонними батареями, які можуть неконтрольовано нагріватися або навіть спалахувати, коли виходять з ладу.

Зважаючи на це, Eviation очікує ще кілька років льотних випробувань та сертифікації. А у комерційному польоті Alice можна буде побачити не раніше 2027 року.

«Ми виглядаємо так, ніби через п’ять років ми матимемо досить сприятливу акумуляторну технологію», – каже генеральний директор Eviation Грег Девіс.

Раніше компанія Regent показала на відео прототип Seaglider — першого у світі електричного екраноплану, який зможе розвивати швидкість до 300 км/год.

Джерело: The Verge, Geekwire