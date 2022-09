Regent показала на відео прототип Seaglider — першого у світі електричного екраноплану, який зможе розвивати швидкість до 300 км/год

Американська компанія Regent опублікувала відео з льотним випробуванням прототипу екраноплану Seaglider. Це перший у світі транспорт, що поєднує у собі екранний ефект та підводні крила в єдиній конструкції, який обіцяє демонструвати революційну швидкість та дальність польоту у прибережних районах.

Відомі нам ще з минулого століття радянські екраноплани показували перспективні результати, проте масовим видом транспорту так і не стали. Апарати літають на так званій «повітряній подушці», яка утворюється потоком повітря, що набігає. Підйомна сила звичайних літаків створюється за допомогою розрідженого тиску над верхньою площиною, а екраноплани набувають більшої ефективності ще й за рахунок підвищеного тиску під нижньою площиною.

Показники давніших апаратів не були надто привабливими, проте епоха електрифікації принесла для розробників чимало нових можливостей, які поки що реалізовані не зовсім ідеально: батареї електрочовнів мають обмежений запас енергії, а ранні електролітаки не могли забезпечити корисну дальність польоту із пристойною кількістю пасажирів на борту. Спостерігаючи за цим, стартапери Regent вирішили поєднати ефективність старого екраноплану з іншою, сучаснішою технологією – підводними крилами, тим самим підвищивши витривалість та ефективність “машини”.

Meet the seaglider – the first hydrofoiling vehicle to take flight (ever) pic.twitter.com/ZXVTDMJ5jR

— REGENT (@regentcraft) September 21, 2022