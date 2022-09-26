Regent показала на відео прототип Seaglider — першого у світі електричного екраноплану, який зможе розвивати швидкість до 300 км/год

Американська компанія Regent опублікувала відео з льотним випробуванням прототипу екраноплану Seaglider. Це перший у світі транспорт, що поєднує у собі екранний ефект та підводні крила в єдиній конструкції, який обіцяє демонструвати революційну швидкість та дальність польоту у прибережних районах.

Відомі нам ще з минулого століття радянські екраноплани показували перспективні результати, проте масовим видом транспорту так і не стали. Апарати літають на так званій «повітряній подушці», яка утворюється потоком повітря, що набігає. Підйомна сила звичайних літаків створюється за допомогою розрідженого тиску над верхньою площиною, а екраноплани набувають більшої ефективності ще й за рахунок підвищеного тиску під нижньою площиною.

Показники давніших апаратів не були надто привабливими, проте епоха електрифікації принесла для розробників чимало нових можливостей, які поки що реалізовані не зовсім ідеально: батареї електрочовнів мають обмежений запас енергії, а ранні електролітаки не могли забезпечити корисну дальність польоту із пристойною кількістю пасажирів на борту. Спостерігаючи за цим, стартапери Regent вирішили поєднати ефективність старого екраноплану з іншою, сучаснішою технологією – підводними крилами, тим самим підвищивши витривалість та ефективність “машини”.

Meet the seaglider – the first hydrofoiling vehicle to take flight (ever) pic.twitter.com/ZXVTDMJ5jR — REGENT (@regentcraft) September 21, 2022

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Seaglider від Regent розроблений для повільного рулювання, як човен з V-подібним корпусом. Розганяючись перед зльотом, він піднімається з води на підводних крилах, плавно ковзаючи над поверхнею. Це значно знижує опір і, отже, зменшує витрати енергії, яка потрібна для проштовхування води. Підводні крила складаються, як тільки літак виходить із води, і знову розкладаються для посадки.

За словами Regent, в результаті має вийти швидкий, тихий, комфортабельний 14-місний електричний прибережний транспорт, здатний долати відстані до 300 км на швидкості до 300 км/год з нульовими викидами при використанні акумуляторів, що є сьогодні у продажу. Він також повинен вийти дешевим – вартість його експлуатації вдвічі менша, ніж експлуатація літака, і швидким – екраноплан приблизно в 6 разів перевищуватиме швидкість порівнюваного з ним катера. Regent придивляється до версій, розрахованих щонайменше на 150 пасажирів.

«Люди намагалися зробити екраноплан життєздатним упродовж 60 років, а ми за 15 місяців пройшли шлях від малюнка на серветці до першого успішного польоту. Жоден транспортний засіб в історії не може зрівнятися з нашим гідропланом по стійкості до хвиль та швидкості», – зазначає технічний директор та співзасновник Regent Майк Клінкер.

Схоже, що ринок реагує на стартап: Regent прийняла попередні замовлення на суму 7 мільярдів доларів США, включаючи пристойну суму депозитів на літаки різних розмірів.

На відео з прототипом у розмірі 1:4 до майбутнього реального масштабу Seaglider, екраноплан має розмах крил близько 5,5 м і показує себе у повільному рулюванні, швидкому плавному русі на підводних крилах, крейсерському польоті на крилі, під час зльоту та посадки. У ролику, знятому за хорошої погоди та спокійного моря, екраноплан витончено «парить» на підводних крилах. Найбільш захоплююче, звичайно, виглядають зліт та посадка – цікаво, як удар об воду та уповільнення відчуваються у кабіні?

Regent вже зібрала 18 з лишком мільйонів доларів, необхідних для наступного кроку: створення повномасштабного прототипу з розмахом крила 19,8 м для пілотованих випробувань, які компанія сподівається розпочати у 2024 році. Це дає надію на серійне виробництво та старт перевезень платних пасажирів для Seaglider вже у 2025 році.

Графік амбітний, але Regent вже отримала серйозні гроші та довела, що може діяти з приголомшливою швидкістю. До того ж, Seaglider має переваги перед літаками наступного покоління (на кшталт «літаючого таксі» VTOL) – екраноплан можна сертифікувати як морське судно, уникаючи перешкод у вигляді сертифікації типу FAA.

Джерело: New Atlas