Феде Альварес каже, що продовження "Чужий: Ромул" зніматиме інший режисер

Андрій Русанов

Химерна презентація "Чужий: Ромул" в Японії

“Чужий: Ромул” став великим успіхом, попри дещо суперечливе ставлення. Але продовження фільму зніматиме не Феде Альварес.

Хай там як, але “Ромул 2″ у чомусь буде іншим фільмом. Рідлі Скотт та Феде Альварес залишаються продюсерами. Про це режисер хіта розповів TooFab.

“Ми щойно завершили сценарій продовження “Ромула”. Але тут я передам естафету як режисер. Я збираюся продюсувати його разом з Рідлі Скоттом, ми збираємося продюсувати його разом, і зараз ми намагаємося знайти нового режисера”, — каже Альварес.

Відомо, що раніше планував сам зрежисувати продовження та на початку цього року казав, що знімання розпочнуться в жовтні. Поки незрозуміло, чи це термін актуальний, якщо режисер ще не визначений. Також не відомо, що раптово змінилося.

“Я думаю, що зазвичай так і трапляється, окрім Рідлі: приходять режисери, ти знімаєш один фільм і передаєш естафету наступному. Але ми написали цю історію, бо нам дуже подобається те, що ми почали у “Ромулі”, і ми хочемо продовжити цю історію. Нам подобається історія, і тепер ми просто хочемо знайти режисера, який справді хоче досягти успіху”, — продовжує Альварес

«Чужий: Ромул 2» покаже «омолоджену» Сігурні Вівер у ролі Ріплі, — інсайдер Деніел Ріхтман

Попри успіх, “Чужий: Ромул” не був позбавлений недоліків. Як зазначає GamesRadar, фільм занадто покладався на повторення кадрів та сцен з оригінального “Чужого”, а використання штучного інтелекту для відтворення синтетика у виконанні Ієна Холма, було трохи надто моторошним, щоб це справді спрацювало. Можливо, новий режисер покликаний виправити якісь помилки. Дата виходу фільму «Чужий: Ромул 2» поки невідома.

