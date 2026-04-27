Новини Ігри 27.04.2026

Сиквел Alien: Isolation нарешті показали — і він уже лякає без жодного ксеноморфа

26 квітня 2026 року — у щорічний Alien Day — Sega і Creative Assembly випустили перший офіційний тизер сиквела Alien: Isolation. Ролик тривалістю 25 секунд отримав назву “False Sense of Security” і став першим публічним матеріалом із гри після підтвердження її існування в жовтні 2024 року.


Тизер відкривається темною кімнатою з червоним миготливим світлом. Коли воно стає зеленим, важкі металеві двері розчиняються і відкривають вид на промислову локацію під проливним дощем. Завершується ролик кадром із аварійним телефоном — таким самим, який слугував точкою збереження в оригінальній грі. Опис відео на YouTube: “Відчуття більшої безпеки, ніж є насправді”.

Ксеноморф у тизері не з’являється жодного разу. Назва гри, дата виходу і цільові платформи офіційно не оголошені — і поки що це єдина підтверджена інформація про проєкт: він існує та розробляється.

Найважливіша деталь ролика — локація знаходиться просто неба. Перша Alien: Isolation розгорталася виключно в замкнених коридорах космічної станції “Севастополь”. Новий сеттинг — колоніальна планетарна поверхня під дощем — сигналізує про принципову зміну середовища. Частина фанатів у соцмережах припускає, що дія відбувається на LV-426 — планеті з оригінального фільму Aliens 1986 року.


Творчий директор Creative Assembly Аль Хоуп підтвердив роботу над сиквелом у жовтні 2024 року, під час святкування 10-річчя Alien: Isolation, і тоді ж назвав проєкт “дорогою мрією команди”. Поточний статус розробки — “рання стадія”. Поява тизера через 18 місяців після анонсу свідчить, що проєкт рухається вперед, але до повноцінного геймплейного показу, схоже, ще далеко.

Оригінальна Alien: Isolation вийшла у 2014 році і зібрала понад 2 млн проданих копій за перший рік. Гравець керував Амандою Ріплі — дочкою Еллен Ріплі — і намагався вижити на станції, де полювало на нього одне-єдине невразливе Істота з адаптивним штучним інтелектом. Гра здобула широке визнання як один із найкращих survival horror-проєктів у жанрі ліцензованих ігор.

Франшиза Alien переживає помітне відродження: у 2024 році вийшов фільм Alien: Romulus, у 2025-му стартував серіал Alien: Earth на Disney+, а VR-гра Alien: Rogue Incursion також отримала позитивні відгуки. Creative Assembly поки що мовчить про деталі — але 12-річне очікування сиквела, схоже, добігає кінця.

Джерело: Polygon

