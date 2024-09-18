Фінальний трейлер «Трансформери: Початок» ─ історія Оптимуса Прайма та Мегатрона стартує в прокаті 19 вересня

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Майже 40 років минуло з виходу в кінотеатрах анімаційного фільму про Трансформерів. Через 13 924 дні після останнього показу нас очікує прем’єра нового фільму – «Трансформери: Початок». Він розповість історію походження деяких із найулюбленіших персонажів наукової фантастики. Щоб відзначити цю подію, Paramount випустив абсолютно новий трейлер, наповнений новими кадрами та цитатами.

«Трансформери: Початок» розповідає про стародавні часи, коли відомі нам могутні трансформери були ще «юними». Події розгортаються приблизно за 3 млрд років до того, як людство познайомилося з роботами, здатними перетворюватися на автомобілі чи іншу техніку (чи навіть механічних тварин). В ті далекі часи Оптимус Прайм та Мегатрон ще були друзями. Сюжет фільму розкриє глядачам, як двоє друзів перетворилися на запеклих ворогів.

Слід зазначити, що новий фінальний трейлер «Трансформери: Початок» містить чимало спойлерів (камео, новий дизайн тощо). Тому, можливо, його не варто дивитися людям, які збираються вже за кілька днів переглянути фільм в кінотеатрах.

Минулого тижня вже вийшов огляд фільму, який ви можете прочитати тут, але суть полягає в тому, що режисер Джош Кулі та компанія створили неймовірну оду замаскованим роботам.

У фільмі «Трансформери: Початок» Кріс Гемсворт озвучить Оріона Пакса / Оптимуса Прайма, Браян Тайрі Генрі — D-16 / Мегатрона, Скарлетт Йоханссон виступить в ролі Еліти, Кіген-Майкл Кі буде B-127 / Бамблбі, Лоуренс Фішберн зіграє Альфа Тріона, Джон Гемм — Сентінела Прайма, а Стів Бушемі з’явиться в ролі Старскріма.

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Фільм «Трансформери: Початок» виходить в прокат в кінотеатрах України 19 вересня.

Джерело: gizmodo

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