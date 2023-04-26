«Флеш» / The Flash — новий трейлер майбутнього кінокоміксу WB, який має перезапустити кіновсесвіт DC

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures опублікувала другий український трейлер майбутнього фільму «Флеш». Це кіно комікс, який розповідає про пригоди Баррі Аллена та наслідки його необдуманих дій.

Курс IT-рекрутер Стань тим, кого джуни бояться, а мідли поважають Хочу на курс

Флеш застосовує свої надлюдські здібності, щоб повернутись в минуле та запобігти смерті своєї матері. Разом з тим він змінює перебіг подій, що також впливає на майбутнє, і Баррі опиняється у пастці інакшої реальності. Дійсність цього світу виявляється не надто приємною: повертається генерал Зод, який погрожує усе знищити, а супергероїв, до яких можна було б звернутися по допомогу, не існує. Баррі має єдиний шанс – вмовити зовсім іншого Бетмена повернутися з відставки й визволити одного ув’язненого криптоніанця… хоча й не того, кого він розшукує. Щоб врятувати світ і жити у майбутньому, яке знає Баррі, йому потрібно влаштувати гонитву за своє життя.

Режисером фільму «Флеш» став Андрес Мускетті (дилогія «Воно», «Мама»). Сценарій написала Христина Годсон. Головні ролі виконали Езра Міллер, Саша Кає, Майкл Шеннон («Швидкісний поїзд», «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості»), Рон Лівінґстон («Закляття»), Майкл Кітон («Людина-Павук: Повернення додому», «Бетмен») та інші.

Фільм «Флеш» вийде в український прокат 15 червня 2023 року.