Floppy disk не здаються. У Сан-Франциско потягами керує система на дискетах, яка має протриматися ще щонайменше 10 років

У Сан-Франциско, самому серці Кремнієвої долини, громадськість навсправжки стривожила автоматизована система керування потягами, що працює… на дискетах (так, тих самих floppy disk). Масла у вогонь підлив очільник місцевої транспортної компанії своїми побоюваннями щодо ризику «катастрофічної помилки», оскільки система вже своє відслужила, а заміна не планується ще щонайменше десять років.

На історію звернув увагу ABC7 News у нещодавньому сюжеті — йдеться про муніципальну залізницю Сан-Франциско (SFMTA). Досі немала частинка критичної інфраструктури по всьому світу продовжує користуватися технологіями минулого століття — пам’ятаєте, ядерний щит США (американська автоматизована стратегічна система управління ядерними силами SACCS) до 2019 року використовував для передавання команд комп’ютери IBM Series/1, що випускалися в 1970-х роках, а також 8-дюймові дискети, як носії інформації. Тож загалом, зважаючи на специфіку модернізації таких систем, ситуація з SFMTA не дивує, але виступає черговим зразково-показовим прикладом використання технологій минулого.

Очільник SFMTA Джеффрі Тамлін розповів, що система, яка використовується з 1998 року, була впроваджена «в епоху, коли комп’ютери не мали жорстких дисків». От тільки жорсткі диски були досить поширені у домашніх комп’ютерах на початку 1990-х років. Так, можна згадати початковий реліз Windows 95 на 24 дискетах, але кінець 90-х – початок нульових — це вже самий розквіт ери CD. Ще одна розбіжність — тип дискет, які використовує система SFMTA. Кореспондентка показувала 3,5-дюймову дискету, розповідаючи, що для оновлення системи потрібно три 5-дюймові дискети щодня. Ймовірно, вона помилася та переплутала дискети 3,5 та 5,25 дюйма, які були стандартним носієм у 80-х.

Хай там що, директор SFMTA пояснив, що система перевищила термін експлуатації — 20-25 років. І хоч вона досі працює добре, «з кожним роком ризик деградації даних на дискетах зростає, і в якийсь момент може статися катастрофічний збій». Впровадження сучасної системи керування потребує значних коштів та часу — приблизно кілька сотень мільйонів доларів та щонайменше десяти років. Наразі місцева влада націлюється на створення комплексної системи для поїздів і метро в Сан-Франциско та прилеглих районах, але поки немає ні контрактів, ні термінів реалізації проєкту.

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