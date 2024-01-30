Японія більше не вимагатиме подання офіційних документів на застарілих дискетах і CD

Японія — інноваційна країна, яка лідирує у багатьох технологічних областях, однак її державна система настільки бюрократизована, що до цього часу вимагала від підприємств надавати офіційні документи на дискетах та компакт-дисках.

У 2022 році міністр з цифрових питань Японії Тао Коно закликав припинити цю застарілу практику — одним з перших перехід здійснило Міністерство економіки, торгівлі та промисловості й оголосило, що після 2024 року не вимагатиме від підприємств подавати дані на дискетах (те саме стосується й CD) відповідно до 34 постанов.

Перехід ускладнюють велика кількість нормативних документів, які передбачають використання дискет, компакт-дисків чи мінідисків для подання документів, і потребують оновлення — команда Коно під час аудиту виявила близько 1900 таких протоколів у департаментах, що охоплюють такі ключові галузі, як комунальні послуги, гірничодобувна промисловість, виробництво літаків чи зброї тощо.

Водночас прискорити процес може відсутність дискет (Sony, останній великий виробник, припинила їх продаж у 2011 році) чи обмеження для розміру файлів, які вони можуть вмістити.

Ще у 2022 році у США існував доволі активний бізнес з виробництва гнучких дисків, який на той час отримував замовлення з усього світу — від авіакомпаній, медичних закладів та промислових підприємств.

Джерело: Engadget

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