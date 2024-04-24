Фотошоп знову всіх надурив: вірусне фото собаки, який злягається з роботом-далматинцем, виявилось фейком

Швидше за все, всі бачили фотографію пса, який намагається займатися коханням з собакою-роботом? Фото стало вірусним на Reddit, Instagram, X та інших соціальних платформах. Але, очікувано, воно є фейком.

Пожежна служба Нью-Йорка вперше опублікувала оригінальну фотографію у Facebook ще 18 квітня 2023 року. Як можна бачити, живої білої собаки на них нема — тільки жінка та робопес.

Не зовсім зрозуміло, хто першим зробив фотошоп, але він з’явився у субредіті Firefighting 19 квітня 2023 року, лише через день після публікації оригіналу. Інші користувачі на різних платформах вірусно розповсюдили колаж, що ускладнює визначення того, хто насправді створив жарт.

Оригінальна фотографія привернула увагу, оскільки пожежна служба Нью-Йорка має підрозділ робототехніки, який залучають до пошуково-рятувальних операцій. Того дня робот використовувався під час часткового обвалу будівлі гаража в Нижньому Манхеттені.

«Роботи-собаки або дрони можуть транслювати відео прямо на наші телефони, безпосередньо в наш командний центр. Це перший випадок, коли ми змогли зазирнути всередину обваленої будівлі, щоб спробувати отримати деяку інформацію без ризику для життя наших пожежників», — сказав журналістам керівник пожежної служби Нью-Йорка Джон Еспозіто невдовзі після подій.

Але усі ці дані не відповідають на питання, чи здатний собака зробити таке насправді? Пси відомі своїми нападами у хтивих цілях на інших істот або навіть предмети, але нічого не відомо про реальні випадки таких нападів на собак-роботів.

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Джерело: Gizmodo

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