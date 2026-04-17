В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів

Андрій Шадрін

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів
Пасажири, які прилітатимуть до Міжнародного аеропорту Гонконгу цього місяця, будуть зустрінуті несподіваним другом в залі прильотів — гігантським пухнастим рудим котом, що спить просто посеред жвавого простору.


Інтерактивна інсталяція під назвою “Мить муркотіння” з’явилась у рамках святкування Великодня в аеропорту і залишатиметься до 2 травня. Пасажири також можуть взаємодіяти з котом, якого з любов’ю прозвали “Кетзілла”, через спеціальний кіоск поруч із його місцем відпочинку, де люди можуть його “годувати” і “доглядати” за ним, а потім спостерігати, як вуха і хвіст рухаються у відповідь на увагу.

“Зустрічайте гігантську котячу інсталяцію, що вітає пасажирів теплом і затишком”, — йдеться в офіційному прес-релізі аеропорту.

Кіт — завдовжки 8 м і заввишки 3,5 м — є м’яким, пухнастим контрастом до суворого білого і металевого оточення свого тимчасового помешкання. І не дивно, що він так сподобався пасажирам, що проходять повз, — часто не підозрюючи про нього, доки натовп не рідшає і вони не бачать рудий пухнастий пагорб.

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів
Організатори кажуть, що кіт натхненний зростаючим ринком віртуальних домашніх тварин-компаньйонів, що має сенс у такому місці, як Гонконг, де для багатьох обмежені і житловий простір, і вільний час. Торік японська електронна компанія Casio випустила свого ШІ-улюбленця під назвою Moflin, і можна з упевненістю сказати, що попереду ще більше подібних.

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів
"Кетзілла" у аеропорту Гонконга

З минулого року, відколи карантинний період було скорочено з 120 до 30 днів, у Гонконзі різко зросла кількість нових мешканців, що привозять домашніх тварин з материкового Китаю, і спостерігається особливе зростання “економіки тварин” — здебільшого завдяки утриманню котів. Згідно з опитуванням 2025 року, котячий бізнес генерує 2,4 мільярда гонконзьких доларів ($306 млн) на рік, а власники витрачають у середньому 2 000 гонконзьких доларів ($255) на місяць на своїх пухнастих компаньйонів.

В аеропорту Гонконга оживили мем: гігантський інтерактивний "Кетзілла" спить просто у залі прильотів

Примітно, що інсталяція розміщена у загальнодоступній зоні аеропорту — тож відвідати її може будь-хто, навіть без квитка на рейс. Оскільки “Кетзілла” розташований саме у залі зустрічей пасажирів, він однаково доступний і тим, хто прилітає, і тим, хто приїхав зустріти близьких. Крім того, протягом Великодніх вихідних в аеропорту була доступний миттєвий друк персоналізованих фотосувенірів із котом — щоправда, обмежена: не більше одного безкоштовного фото на особу на день.


“Натхненний концепцією віртуального улюбленця, цей інтерактивний досвід запрошує пасажирів взаємодіяти з котом через спеціальний кіоск: годувати його, гратися з ним та насолоджуватись його жвавими реакціями в реальному часі”, — каже прес-реліз.

Святковий захід збігся з новим міжнародним визнанням аеропорту: HKIA був названий “Найкращим аеропортом світу” на Global Travel Awards 2026. Хоча важко перевершити терапевтичних лам у Міжнародному аеропорту Портленда в США, шкода, що цей велетенський рудий не стане постійним атракціоном. Протягом наступних кількох тижнів Кетзілла ще дріматиме — байдужий до всієї уваги — у Залі прильотів А Терміналу 1.

Джерело: New Atlas

