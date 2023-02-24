Free Drive – система приводу електровелосипеда без ланцюгів чи ременів – пішла в серію

Півтора року тому ми розповідали про зовсім нову систему приводу для електричних велосипедів, у якій був відсутній будь-який механічний зв’язок між педалями та колесами. Система Free Drive, створена у співпраці між німецькими компаніями Schaeffler та Heinzmann, нарешті запущена у виробництво.

У системі Free Drive відсутній будь-який фізико-механічний зв’язок між педалями та колесами. Натомість електрична та механічна трансмісії з’єднані послідовно. Таким чином, кінетична енергія від обертання педалей за допомогою генератора трансформується в електрику, яка потім по дротах передається на електродвигун, що обертає колесо (або колеса). Традиційний велосипедний ланцюг у такій системі відсутній. При цьому надлишок енергії, що не споживається електродвигуном, накопичується в акумуляторі. Акумулятор можна також заряджати через звичайну електричну розетку.

Однією з основних сфер застосування системи Free Drive розробники називають вантажні велосипеди. Більшість конструкцій вантажних велосипедів обмежені необхідністю створення довгого тунелю для велосипедного ланцюга, який дістає до заднього колеса або коробки передач. Але Free Drive дозволяє конструювати вантажні велосипеди по-іншому, опускаючи підлогу та створюючи набагато стійкішу платформу, яка не обмежена вимогами механічної трансмісії велосипеда. Оскільки електричні вантажні велосипеди все частіше використовуються в містах для заміни засобів доставлення з ДВЗ, підвищення ефективності таких велосипедів буде дуже бажаним.

Виробники вантажних електровелосипедів вже цікавляться системою Free Drive. Як очікується, вона почне впроваджуватись на нових електровелосипедах наприкінці цього року.

Джерело: electrek